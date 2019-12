Muere la madre que presuntamente asesinó a sus dos hijas en Girona

Diario de Avisos / El Español / Agencias

La madre que presuntamente asesinó a sus dos hijas, de 5 y 7 años, en un domicilio de Vilobí d’Onyar (Girona), ha fallecido en la tarde de este viernes en el Hospital Josep Trueta de Girona.

La mujer se había lanzado por un puente que pasa por encima de la AP-7, a la altura de Salt (Girona), y fue atropellada por un camión, aunque no había fallecido.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (Sem) ha acudido al punto del accidente en la AP-7 con dos ambulancias y un helicóptero, y la mujer fue trasladada en estado crítico en el Hospital Josep Trueta de Girona.

Los hechos han pasado este viernes por la mañana en un domicilio en el núcleo de Salitja, en la vivienda donde vivían el matrimonio y sus dos hijas, en la carretera de Caldes.

La policía catalana ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido, y la causa está bajo secreto de sumario.

200 personas condenan las muertes

Unas 200 personas se han concentrado a las 11.00 horas de este sábado en la plaza Nova de Vilobí d’Onyar (Girona) para hacer un minuto de silencio de condena a la muerte de dos hermanas de 5 y 6 años vecinas del municipio el viernes.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Vilobí d’Onyar, Cristina Mundet, ha explicado que el Ayuntamiento no sabía que no estaban escolarizadas: “No sabemos si tenían una educación oficial o no oficial, solo sabemos que tenían una educación en casa”.

Las dos hermanas fueron encontradas muertas por su padre en su domicilio, y los Mossos d’Esquadra investigan la implicación de la madre, que murió en el hospital tras lanzarse de un puente que pasa por encima de la AP-7 a la altura de Salt (Girona) y ser atropellada.