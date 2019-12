Oramas va con los regionalistas y Fernando Clavijo, con separatistas

Europa Press / Diario de Avisos

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, registró ayer en el Congreso junto a los de UPN (Navarra Suma), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe, el grupo parlamentario España Plural, una de las alternativas para descongestionar el heterogéneo grupo Mixto. Al mediodía, estos cuatro partidos (siete diputados) habían decidido unir sus fuerzas para tratar de conformar un grupo parlamentarios propio, y por la tarde lo formalizaron en el registro de la Cámara Baja. El plazo concluía a las 20.00 horas.

Ana Oramas queda así rehén de una flagrante contradicción. Mientras ha criticado las negociaciones entre el PSOE y ERC, su compañero de partido, Fernando Clavijo, forma grupo con los separatistas catalanes en la Cámara Alta.

El Reglamento del Congreso establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo parlamentario, caso del PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos. Pero hay una segunda vía para constituir grupo propio: superar los cinco diputados más el 5% de los votos en todo el país, la vía de Ciudadanos, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, como han hecho PNV, ERC y Bildu, que cuenta con grupo propio por primera vez. Estas cuatro formaciones contabilizan cinco escaños, el mínimo para intentar formar un grupo (dos de UPN y uno de cada de los demás partidos), y cumplen el segundo requisito, el de los porcentajes, pendientes de la interpretación de la Mesa. Los navarros, el cántabro y el turolense lograron más de un 15% de apoyos en sus respectivas provincias.

Coalición Canaria superó ese umbral en Santa Cruz de Tenerife, pero no así su socio electoral, Nueva Canarias, que no llegó a ese mínimo en Las Palmas y, de momento, se queda fuera de la constitución del grupo. Las portavocías del grupo de España Plural serán rotatorias e irán cambiando cada mes. De entrada, el escrito se presentará con José Mazón, del PRC, como portavoz titular y con Tomás Guitarte, de Teruel Existe, como adjunto. La decisión definitiva la tendrá la Mesa del Congreso, que tiene previsto reunirse este viernes por la mañana, presumiblemente con informes de los servicios jurídicos con los variados antecedentes de la historia parlamentaria. Si se les da el visto bueno, después se podrían unir a este grupo territorial el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que concurrió con el PP.

Paralelamente, los separatistas de Junts per Catalunya, la coalición de Más País y Equo, su socio valenciano de Compromís y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) han creado su grupo.

En la Cámara Alta, los seis senadores pertenecientes a los partidos regionalistas no han conseguido formar un grupo propio y compartirán el Mixto con Vox. En total, el Senado estará compuesto por ocho grupos. Los dos senadores de Teruel Existe, el de UPN, el de Agrupación Socialista Gomera (ASG), el del Partido Aragonés Regionalista (PAR), y el del PRC se quedarán el grupo Mixto, que compartirán con los tres senadores de Vox. Esquerra republicana de Catalunya (ERC) ha cedido cuatro de sus senadores a Junts per Catalunya (JxCat) para que la formación que lidera Quim Torra (5 senadores) forme un grupo con el único senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, por designación autonómica, con quien ya compartió bancada en la pasada legislatura. El martes, tras reunirse con el rey, Ana Oramas se confesó “horrorizada” por el “despropósito” de unas negociaciones para la investidura en las que el país queda “en manos de quien quiere destruirlo”.

Pablo Rodríguez se desmarca de las “opiniones” de la diputada de CC

El voto de Ana Oramas en la investidura de Pedro Sánchez no está claro. Lo decidirá el Consejo Político de Coalición Canaria. La decisión que se adopte será el resultado de un intenso debate interno no exento de tensiones varias. Ayer, en el programa Despierta Canarias, de Radio Marca Tenerife, el secretario general de CC en Gran Canaria y presidente del grupo Nacionalista en el Parlamento autonómico, Pablo Rodríguez, puso a Oramas en su sitio: “No comparto algunas de sus opiniones; tampoco las de Pedro Quevedo (Nueva Canarias). Entiendo lo que dijo (sobre el pacto del PSOE con Unidas Podemos y las negociaciones con ERC), pero una cosa es lo que le guste y otra que no se vaya a votar a favor de la investidura. No lo decide ella. Lo importante es el acuerdo por Canarias”.

Desde NC, Román Rodríguez ve “cierta disociación” entre lo que dicen Oramas y el secretario general de CC, José Miguel Barragán: “La relación es entre partidos”.