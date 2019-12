Rodríguez y Barragán toman hoy la temperatura a la disposición de Sánchez con respecto a Canarias

Los líderes de Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), José Miguel Barragán y Román Rodríguez, se han citado para esta tarde con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para abordar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La reunión se celebra a partir de las cuatro (hora de Madrid) en el despacho de la portavoz socialista en el Congreso. El encuentro con los dirigentes de estos partidos canarios, que concurrieron juntos a las elecciones generales del 10 de noviembre, se produce un día antes de que el PSOE mantenga su primer contacto con Junts per Cataluña. A la misma hora, Adriana Lastra recibirá a las diputadas de JxCat Laura Borràs y Míriam Nogueras. Después llegará la segunda ronda con ERC.

El sábado, el diputado electo de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, adelantó que su formación política advertirá a Pedro Sánchez -en principio, a través de Lastra- de que no aceptará ningún retroceso respecto a Canarias. A su juicio, ambas organizaciones nacionalistas “deben hacer una fuerza común, porque es evidente que Canarias se está jugando mucho” cara al próximo Ejecutivo de España. “Como no consigamos impactar en las decisiones que tenga que tomar el futuro Gobierno, esta tierra retrocederá, está comprobado”, aseveró. Por eso, Rodríguez y Barragán pondrán sobre la mesa que no admitirán “ningún retroceso” con Canarias. “Confío en que el PSOE entienda que lo que no se puede pedir a una tierra con unos indicadores como los de Canarias son retrocesos” apuntó Quevedo.

Más atrás, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, avisó a Pedro Sánchez de que a ERC “le trae al pairo” España (“Y no hablemos ya de Bildu”, añadió), e instó al secretario general del PSOE a hablar personalmente con los máximos dirigentes de los partidos constitucionalistas, y a dar respuesta a las preguntas que suscita su pacto de gobierno con Unidas Podemos. En una rueda de prensa, Oramas expuso que la situación política tras el 10-N es “muy complicada”, casi “diabólica”, dada la aritmética parlamentaria y los retos que ha de afrontar el país. Al respecto, dejó claro que lo importante no es solo superar la sesión de investidura sino garantizar la gobernación. “Un país o una legislatura no pueden depender de fuerzas políticas a las que no les interesa el futuro ni la estabilidad del país”, remachó.

Previamente, en una comparecencia conjunta, José Miguel Barragán y Román Rodríguez anunciaron que CC y NC no iban a bloquear la investidura de Pedro Sánchez ni el acuerdo con Unidas Podemos, aunque puntualizaron que exigirán el cumplimiento de los “derechos reconocidos” de Canarias: que se cumpla con el REF, el Estatuto de Autonomía y las leyes de Presupuestos, así como la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades “cumplidoras” puedan utilizar el superávit. Comentaron que acudirían “con voluntad de escuchar”, pero “siendo prudentes”, porque el “escenario” cambia con rapidez. Y siempre con la agenda canaria abierta. No obstante, Rodríguez sugirió que se cambie el nombre, habida cuenta de que “de lo que se trata es de defender derechos y fueros que tienen cobertura legal”, por encima de una obra o proyecto concreto, “como puede ocurrir” en otros territorios. “Reclamaremos el cumplimiento de las leyes”, enfatizó. También se avino a introducir el “hecho diferencial canario” en una hipotética reforma de la Constitución.

El único límite que se impone ahora CC “es el programa y la agenda canaria”. Barragán no teme una “indisciplina” de Oramas, que durante la campaña profirió que “jamás” apoyaría un Gobierno con Unidas Podemos.

“La decisión la tomarán los partidos y trabajaremos coordinadamente”, resaltaron.

A Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, no le sorprendió el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: “Esperaba que fuera rápido. tengo muchas esperanzas en la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, pues al PSOE y a Unidas Podemos se les ha llenado la boca. Estamos ante una oportunidad para que las administraciones públicas utilicen las “decenas de miles de millones de euros que están en los bancos”. Sobre el documento de bases, opina que “no está mal y es interesante”, porque sus principios prácticamente están recogidos en los programas electorales. Sin embargo, lamenta que “se olviden” de Canarias.