Un crucero emite una señal de auxilio tras quedar a la deriva entre Tenerife y Lanzarote

El P&O Ventura, que zarpó de Southampton para llevar a cabo un crucero de 12 días en los que visitaría Canarias, tuvo que emitir una señal de auxilio después de que sufriera el fallo de un motor durante el trayecto entre Tenerife y Lanzarote, perdiendo capacidad de propulsión.

@pandocruises What’s happened to the Ventura? Engine failure and had to be towed back to Port. Will it still complete it’s planned it itinerary??

— Andrew Limbert (@limbert_andrew) December 8, 2019