A mí me da pena del PSOE

Del partido que me da pena es del PSOE, obligado por un tarado intelectual a votar en bloque con etarras e independentistas. Ahora resulta que en el hemiciclo se sientan los que alientan a los asesinos y los que quieren disgregar España para nombrar presidente a un cínico barato y a un incapaz, que nos va a poner a todos a los pies de los caballos. Yo no sé cómo va a acabar todo esto, pero bien no. Los españoles tenemos la fea costumbre de no aprender de los errores y el narcisismo y el personalismo de este personaje, unido a la revolución catalana, ha hecho que pueda gobernar –lo que pueda gobernar- valiéndose de ex miembros de ETA, de los que insultan al rey y de los que violan la Constitución. El país está tan mal que hasta un presidente regional -Torra-se atrinchera en su Parlamento de cartón para huir de las sentencias judiciales. Y nadie le manda a la Guardia Civil. ¿Me la mandarían a mí si me niego a acatar una sentencia? Por supuesto. Pero es que los españoles somos tíos fáciles de detener menos un grupo de sediciosos y rebeldes que hacen lo que les da la gana. Todo esto que escribo no servirá para nada. Ellos tienen sus barrigotas llenas de dinero público y algunos podemitas de dinero público llegado de fuera. Este es el único país de Europa que va a ser gobernado por comunistas, una ideología amortajada por la historia, menos en España. No es santa de mi devoción pero me alegro de la decisión de Ana Oramas de desobedecer a su caótico partido en almoneda. Por lo menos se ha visto un atisbo de sensatez -como la de Revilla- en todo este caos en el que el fatuo y cínico líder ha instalado al país. Pobre PSOE. Y pobre España.