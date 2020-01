Buscan a dos amigos para trabajar en esta ‘preciosa’ isla con todos los gastos pagados

El departamento de Turismo de Great Blasket, una isla irlandesa que a simple vista resulta tan pintoresca como preciosa, busca a dos personas que quieran trabajar allí, desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre, con todos los gastos pagados. El empleo consiste en gestionar la cafetería y el alojamiento en la isla.

Los propietarios de los establecimientos buscan a dos personas que sean accesibles, con habilidades sociales y que estén en buena forma física.

Lo curioso es que Great Blasket está desierta desde 1953, cuando se evacuó a sus últimos residentes. Aquellos que quieran optar al trabajo en la isla deben saber que tampoco hay electricidad ni agua caliente y que solo disponen de una pequeña turbina eólica para generar electricidad.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020