El cadáver del joven futbolista Eric Birighitti aparece devorado por tiburones

El cadáver del futbolista Eric Birighitti, jugador australiano de 21 años perteneciente al St. Thomas Aquinas College de Nueva York, apareció esta semana en la costa de Twilight Beach, en el oeste de Australia, parcialmente devorado por tiburones.

Birighitti perdió la vida el 2 de enero en dicha zona cuando se encontraba de vacaciones. Al parecer, el joven estaba en una zona rocosa del litoral cuando resbaló y cayó al mar. Las personas que se encontraban con él intentaron rescatarlo, pero finamente la corriente lo arrastró mar adentro y fue imposible sacarlo del agua.

Su rastro se había perdido hasta que el cadáver apareció junto a unas rocas y con claras marcas de haber sido comido por tiburones.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT

— Hastings MSOC (@HastingsMSoccer) January 7, 2020