Paulino Rivero: “El discurso de Oramas no es coherente en una fuerza nacionalista”

El expresidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se ha desmarcado de la línea dura de ATI, que defiende a Ana Oramas a pesar de la indisciplina que cometió al cambiar arbitrariamente el sentido de su voto en el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo estatal.

En declaraciones a El País, Rivero (considerado como el gran constructor de Coalición Canaria como partido político) manifestó que “el discurso de Ana Oramas no es coherente en una fuerza nacionalista. No encaja con lo que yo he representado”.

Estas palabras de Paulino Rivero contrastan con el respaldo que otros pesos pesados de CC en Tenerife como el expresidente del Cabildo, Carlos Alonso, o el exalcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, han hecho de la política lagunera, si bien es verdad que Rivero es el indiscutible representante de la corriente nacionalista de esta organización política en Tenerife, lejos del proceso de derechización a la que la han conducido tanto el sucesor del sauzalero, Fernando Clavijo, como la propia Oramas.

Precisamente, el principal reproche político de las organizaciones insulares de Coalición Canaria en la provincia oriental es esa derechización del partido, dado que aleja al partido de un centralismo imprescindible a la hora de los pactos, como se ha visto con el aislamiento que hoy en día padece en la política autonómica canaria.