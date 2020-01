Sánchez confía en el ‘sí’ o la abstención del BNG para ser investido y CC sería irrelevante

Diario de Avisos / Europa Press

La investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no sólo depende de la abstención de Esquerra Republicana (ERC) y Bildu sino también del apoyo o la abstención del Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Coalición Canaria (CC), que aún no han desvelado cuál será el sentido de su voto. En caso de que ambas formaciones votasen en contra de Sánchez, su candidatura no prosperaría. Bastará con la abstención de uno de los dos para que el otro careciera de relevancia. En este sentido, los socialistas confían en atraerse el voto del BNG, en tanto en el seno de CC, que hoy reúne a su consejo político nacional en Tenerife, la presión interna de las islas orientales hace presumible que el voto de Ana Oramas vaya a la abstención y no se añada al bloque del ‘no’.

Hasta el momento, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones tiene garantizado el apoyo de los 35 diputados de Unidas Podemos, los 6 del PNV, los 2 de Más País-Equo y tres de los representantes de Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias: en total, 166 escaños que no son suficientes para salir elegido en la primera votación, que tendrá lugar este domingo, al quedarse a 10 escaños de la mayoría absoluta, fijada en 176 votos.

Por contra, el bloque del ‘no’ suma 164 escaños: los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los 2 de la CUP, los otros 2 de Unión del Pueblo Navarro (UPN), 1 de Foro Asturias y otro más del Partido Regionalista Cántabro (PRC), que este jueves viró su posición tras conocer el acuerdo de investidura sellada por el PSOE y ERC.

EL BNG, ENTRE LA ABSTENCIÓN Y EL ‘NO’

Así las cosas, Sánchez se la jugará en la ‘segunda vuelta’, que tendrá lugar 48 horas después, el martes 7, donde ya sólo necesita más votos a favor que en contra. En ese caso, no es sólo clave la abstención de los diputados de ERC (13 escaños) y de Bildu (cinco), sino también lo que hagan el BNG y Coalición Canaria.

Desde el BNG, su diputado, Néstor Rego, ha venido señalando que su voto dependerá del compromiso de los socialistas con la agenda gallega avisando de que si éstos no se mueven, “será imposible un voto favorable”.

Este mismo jueves dijo que en estos momentos el partido está entre la abstención y el voto en contra. No obstante, será la Ejecutiva del partido, reunida desde las diez de este viernes, la que adopte la posición definitiva.

Por su parte, Coalición Canaria tiene previsto anunciar la posición que adoptará su única diputada en el Congreso, Ana Oramas, tras su Consejo Político, previsto para las cinco de la tarde (hora insular).

CC concurrió en coalición con Nueva Canarias a las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, si bien este partido se ha acabado decantando por apoyar la investidura de Sánchez y, de hecho, este mediodía el PSOE firmará el acuerdo alcanzado con esta formación. Los socialistas también ratificarán este viernes los pactos de investidura acordados con Teruel Existe y con Compromís.