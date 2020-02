NACIONAL

Ana Oramas sugiere que el avión de Delcy Rodríguez podría llevar “cajas con lingotes de oro” para fundir en Turquía

La diputada canaria no entiende porque no se produjo una "llamada de Presidencia del Gobierno o de Exteriores" para que el recibimiento hubiese sido de un secretario de Estado y no del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos