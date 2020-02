El oro de Caracas

Perdonen que insista. Pero acaban de trincar una avioneta en Aruba con 900 kilos de oro venezolano, oro que huía hacia México. Pesaba tanto la carga que el piloto tuvo que tomar tierra de emergencia en la isla autónoma holandesa. Aruba es una isla llana, en la que un poste con una antena podría llevar la radio a cualquier lugar del territorio. Una gozada. Los tripulantes de la avioneta han sido detenidos y serán extraditados a los Estados Unidos, no sé por qué. ¿Y el oro? Supongo que se lo mamará alguien. Si seguimos la teoría de Ana Oramas, que no tiene pruebas, las cuarenta maletas que llevaba Miss Delcy durante su breve estancia en Madrid contenían más oro de Caracas para ser fundido en Turquía. Y la avioneta de Aruba transportaba el metal precioso en maletas de Louis Vuitton. Coño, a ver si va a tener razón la quícara. ¿Queda algo en las arcas venezolanas? El oro de Aruba valía 50 millones de dólares. A Maduro, para ser un pirata completo, sólo le falta el parche en el ojo. De chófer de guagua del metro de Caracas a presidente del Gobierno. Eso para quienes no crean en la igualdad de oportunidades. Pedro Sánchez llegó al mismo cargo, o similar, desde el banquillo del Estudiantes, aunque él más bien estudiaba poco, sino que copiaba tesis. Aunque para inteligentes, los responsables del tráfico en Santa Cruz. Han montado un cirio en la carretera de San Andrés de aúpa. Ayer tardé una hora en recorrer 100 metros. Una verdadera tortura china. Hoy me ha salido aquí un popurrí infumable que al menos quiero que les divierta a ustedes. ¿Es baladí el número de maletas de Miss Delcy, cuarenta? ¿O serán las maletas de Alí Babá y sus cuarenta ladrones?