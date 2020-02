Josep Piqué, en el Foro Premium de DIARIO DE AVISOS: “Pueden estar en riesgo los principios básicos de la Transición”

Me preocupa mucho menos la economía que la política», reconoció esta mañana el exministro y empresario Josep Piqué durante el debate celebrado en el Foro Premium del Atlántico (Fundación DIARIO DE AVISOS) en su sede premanente del Hotel Mencey, en Santa Cruz de Tenerife. «Y me preocupa porque pueden estar en peligro los principios básicos de la Transición», apostilló sobre los motivos que le inquietan de la actividad política actual».

«No hecho de menos la política ni he abandonado la política como la política no me abandonado a mí», manifestó Piqué a preguntas del director de DIARIO DE AVISOS, Carmelo Rivero, y los periodistas María Rozman y Jaime Pérez Llombet. «Otra cosa es la actividad política orgánica, que ahí si he cambiado de etapa desde 2007», aclaró.

Para quien fuera ministro de hasta tres carteras distintas (Asuntos Exteriores, Industria y Ciencia), «los gobiernos de coalición no son ajenos a nuestra cultura política, aunque sea una novedad a nivel nacional. Aquí, en Canarias, han tenido varios, sin ir más lejos. Pero lo que me preocupa de la política son sus posibles efectos sobre las instituciones como las judiciales o incluso la jefatura del Estado, o también sobre el modelo territorial».

El también empresario, que respondió también a las cuestiones planteadas por los invitados presentes en la abarrotada sala, manifestó igualmente que «no creo que estemos ante una recesión económica», a la par que apuntó que «está claro que debemos repensar y sofisticar los servicios que prestamos a los turistas, pero si en Canarias, como España, seguimos viviendo del turismo es no lo hemos hecho mal del todo».

Sobre el papel de África, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores no dudó en recordar que «siempre vimos a África desde la perspectiva de los países del Magreb, un error que puede que estemos cometiendo ahora al centrarnos en el tema de la seguridad y la emigración», y lamentó «la ausencia de una estrategia sobre África, como sí la tienen China y EE UU. África será la gran sorpresa de este siglo, y es donde debemos estar atentos, al igual del Sudeste asiático, que me temo concentrará todo tipo de tensiones, incluidas las militares».

En su ilustrativa exposición sobre el mundo que viene, Piqué lamentó «el error que se suele cometer en Occidente al mirar las cosas desde nuestra perspectiva, exclusivamente, como ocurre con las energías renovables, sobre las que les pedimos a los demás que hagan lo que nosotros hacemos ahora, olvidando qué es lo que hicimos para llegar hasta aquí».

Como no podía ser de otra manera, el especialista insistió en que los dos ejes geopolíticos hoy en día son «la globalización, en la que un virus surge en una provincia china y ya hemos visto lo que ocurre, y la digitalización, que es la cuarta revolución industrial». A este respecto, llamó la atención sobre la diferencia de visión desde Estados Unidos («cuando les preguntas, sí que saben que son las empresas quienes se benefician de ellos») y desde Europa («donde respondemos que ‘los datos son míos’, y por eso es donde más se ha legislado sobre protección de datos»).

Hubo tiempo para Venezuela, de la que sostuvo que, «a diferencia de la vicepresidenta, a mí se preocupa Venezuela, como le preocupa a tantos canarios», pero también para la sonrisa, como cuando Josep Piqué bromeó, a cuenta del brexit, al resaltar que «la flema británica es, hoy en día, un animal mitológico de tanto nivel como el seny catalán», en clara alusión al proceso separatista.

En una brillante disertación sobre la geopolítica mundial, el que fuera responsable de Asuntos Exteriores en el Gobierno de José María Aznar alertó de los problemas que la Unión Europea y, por ende, España, tiene para jugar un papel relevante en el mundo que viene, y que, explicó, «ya está ahí, y está marcado por la tecnología». «Si la Unión Europea no acelera su proceso de integración y no es capaz de ejercer un poder mayor en defensa y seguridad, acabará siendo poco más que un parque temático».

Tras alabar «el prestigio y relevancia, no solo en las Islas sino en el exterior, de este Foro de DIARIO DE AVISOS», Piqué prologó su análisis con un repaso del siglo XX, «el único en que no fue China la principal potencia, y que ahora ba camino de ser la potencia hegemónica, que descansará sobre su superioridad tecnológica y, por ende, en la militar».

«No deja de ser sintomático que el principal defensor del proteccionismo sea hoy EE UU -apuntó el que fuera también ministro de Industria y de Ciencia-, porque este avance de China coincide en el tiempo con un repliegue anglosajón del que el brexit es un buen ejemplo».