Jean Francoise Hautin: “Me han sorprendido para bien los documentales”

Jean François Hautin ha sido nombrado por primera vez jurado de MiradasDoc. Un reto que afronta con mucha ilusión tras una larga y prestigiosa carrera como productor de documentales y películas. El ahora profesor, de origen francés, nos cuenta su opinión sobre debutar como jurado de Concurso Nacional y Ópera Prima en este festival, y nos explica también qué es y cómo funciona la asociación AfricaDoc, de la cual él es presidente. Jean François estará toda la semana en el festival MiradasDoc 2020 y nos ha reconocido que para él es una “semana fantástica”. El próximo viernes se sabrán los premiados de sus modalidades.

– Jean François, usted cuenta con un gran recorrido como productor de películas y documentales, ¿cómo vive venir a este festival desde el el otro lado, como jurado? ¿Es diferente?

“Muy diferente, porque hay que descubrir muchas obras de todas partes del mundo. Hay una selección nacional que es muy interesante, y es una selección muy diversificada con películas de experimentos sociales, de animación muy creativas…Es muy interesante ver estas películas”.

– Son un total de 25 documentales que va a tener que valorar como jurado, ¿ha tenido tiempo de verlos todos?

“Me faltan solo dos o tres que no he podido ver aún en internet”.

– Me interesa su opinión sobre las Ópera Prima, ¿cómo valora a los autores debutantes?

“Para mí las Ópera Prima son muy interesantes porque hay un riesgo añadido para los autores porque hay muchos largometrajes y es muy difícil, siendo Ópera Prima, tratar una historia completa con muchas ideas de realización y plasmarlo a un razonamiento constructivo. Pero tienen que intentarlo”.

– ¿Y qué movimientos cree que van siguiendo estos nuevos autores? ¿Siguen todos ellos una misma línea cinematográfica o son muy diferentes unos a otros?

“Son muy diferentes, hay historias completas con personajes sensibles, o historias muy personales, poéticas, con experimentación de imágenes. Es muy diversificado”.

– ¿Y le está gustando?

“Sí, sí, me ha gustado mucho (con convicción y entre risas). Me sorprende para bien lo que he visto”.

– Sin embargo, también viene como presidente de la asociación AfricaDoc, cuéntenos un poco sobre este proyecto.

“AfricaDoc es un programa que lleva 15 años para iniciar jóvenes realizadores africanos porque antes África siempre fue grabada por blancos, y eso nos da una visión diferente del interior. En 15 años ya se han hecho cientos de películas muy distintas: íntimas, históricas…es en definitiva una nueva visión de África para los que somos del norte”.

-Osea, que la idea de AfricaDoc es que los productores sean locales, de esa zona de África, ¿no?

“No, los productores son del norte de Francia y Bélgica, y trabajan solo en la zona de la África francófona. Estos productores ayudan a financiar las películas porque no hay dinero en África para la cultura y el cine”.

– ¿Y está funcionando el proyecto?

“Ah sí sí, pero es muy difícil actualmente porque hace falta más financiación en Francia, pero continuamos con pequeñas inversiones. Ahora en África se crea una red de realizadores en todos los países francófonos y hay otros programas africanos para continuar y hacer documentales”.

– ¿Tiene algún favorito para ganar las modalidades en las que está como jurado?

“Eso no se dice (risas). El miércoles ya lo sabremos…Pero sí hay dos o tres que me parecen que tiene un nivel más alto”.