Rafael Yanes: “Aspiro a que la Diputación del Común pueda multar a la administración que no responda en 15 días”

Se le nota cómodo en un cargo por el que tuvo que renunciar a su militancia en el PSOE, partido con el que fue alcalde en su Güímar natal, consejero en el Cabildo y viceconsejero regional de Empleo y Emprendeduría. Con inquietudes literarias (fue finalista del Premio Planeta con su novela Chacayca), reconoce que su próxima entrega de ficción lleva el retraso propio de quien se ha entregado a su labor como defensor del ciudadano ante la Administración. Hoy, día en que se cumple el XXXV aniversario de la ahora denominada Diputación del Común, Rafael Yanes (Güímar, 1953) quiere dotarse de mejores herramientas para llevar a cabo su cometido.

-Treinta y cinco años ya cumple la Diputación del Común…

“Sí. Fue Jerónimo Saavedra, quien dictó aquella ley siendo presidente del Gobierno de Canarias”.

-¿Qué tienen previsto para la efeméride [que tiene lugar a las siete de la tarde de hoy en el Parlamento para el lector]?

“Será un acto muy interesante en el que estará el propio Jerónimo Saavedra, Álvaro Gil Robles [quien dictó la ley del Defensor del Pueblo, y que luego ocupó dicho cargo], la periodista Gloria Lomana, que preside 50&50 Gender Leadership, una asociación especializada en Programas de Igualdad y Liderazgo Femenino. Además, en el acto hablará sobre la independencia de los defensores del pueblo en el marco jurídico el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Por una parte, queremos que se hable de nuestra independencia y, por otra, recordar cómo hemos llegado hasta aquí”.

-¿Cuentan los defensores del Pueblo con la suficiente independencia para defender a los ciudadanos ante la Administración?

“Sí. Nosotros somos la voz de los ciudadanos frente a la Administración, y por eso somos absolutamente independientes. No tenemos filiación política. Aunque todas las personas tienen ideología, los jueces, los militares y los defensores del Pueblo no tenemos filiación política en el ejercicio de nuestras funciones”.

-¿Cómo se organiza uno en esos casos? A nadie se le escapa que usted es del PSOE.

“Solo se es imparcial cuando se adquiere el compromiso ético de ser independiente. De ahí lo de entregar el carné, en mi caso del PSOE, como símbolo de dicho compromiso ético. Si tengo algo claro es que la Diputación del Común es un órgano que no recibe órdenes, ni mensajes, ni sugerencias de nadie, porque actúa absolutamente de forma independiente”.

-En los 35 años transcurridos, ¿qué han conquistado los distintos diputados del Común y qué les falta aún por conseguir?

“En 35 años se ha consolidado la Diputación del Común, es indudable. Somos la única administración que estamos en las ocho Islas, la única. Pero ahora tenemos un doble reto. Por una parte, acercarnos aún más a la ciudadanía, y para eso dedico buena parte del tiempo a recorrer colegios, institutos, facultades… dando charlas. Y, por otra parte, exigir a la Administración que nos responda en tiempo y forma”.

-¿No se dilatan mucho en el tiempo dichas respuestas?

“Por eso le anuncio que voy a pedir al Parlamento que el diputado del Común pueda multar a la administración que no conteste, es decir, la que incumple con lo que está previsto en la ley. Si usted tiene que entregar la declaración de la renta el día 15, por poner un ejemplo, y lo hace el día 16, ya sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Pues la Administración tiene que contestar a la Diputación del Común en 15 días”.

-En la actualidad, los expedientes se eternizan cuando las administraciones no colaboran, para hacerlo al final cuando es inminente la judicialización del asunto, ¿no es así?

“Lo primero es la petición de informe y, si no contesta, reiteración. Si tampoco contesta, recordatorio del deber legal. Si sigue sin contestar, advertencia. Y si a pesar de todo sigue sin contestar, declaración de obstruccionista”.

-¿A cuántas administraciones ha tenido que declarar como obstruccionistas desde que está en su cargo actual?

“El año pasado, a ninguna. Pero el año anterior a tres”.

-Si se mira con perspectiva, hay una mejora, dado que, hace más de un lustro, recuerdo que se llegó a advertir a más de media docena de administraciones canarias por obstruccionismo.

“Hemos mejorado, es verdad. Pero aún así queremos que funcione mejor, y de ahí la propuesta de que se pueda multar a la administración que no responda. Es más, también le anuncio que mi intención es no solo proponer esta herramienta para Canarias, sino que tengo previsto hacer lo mismo en la reunión de todos los defensores del Pueblo existentes en España para que dicha medida sea instaurada en todo el país”.

-¿Cómo se articularán esas multas?

“De la forma jurídica procedente. La Administración tiene que cumplir la ley. En realidad, la Diputación del Común existe, como existen todos los defensores del Pueblo, porque la Administración no cumple, en ocasiones, con la ley que la propia Administración aprueba. No es el diputado del Común quien aprobó que las administraciones tienen que responder en 15 días. Usted si conduce sin carné, lo multan, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo”.

-¿Y qué pasaría si aplicáramos esa vara de medir con temas tan sangrantes como la Dependencia o las listas de espera sanitarias, donde hay tantos retrasos en comunidades como la canaria?

“Sobre las listas de espera sanitarias hay que tener en cuenta que la ley no establece un plazo específico, pero no andaba usted del todo desencaminado, por cuanto a la Ley de Dependencia sí que pone un plazo. Y ese plazo es de seis meses. Aquí mismo tengo [señala un informe y lee] una respuesta de la Consejería: En relación con el expediente de queja de la persona tal, se procede a informar que la solicitud tuvo entrada en registro en fecha 22 de marzo de 2017, y se encuentra en fase de pendiente de citar para valoración, que son tres meses. Hace casi tres años. Y eran tres meses”.

-¿Usted es partidario de que se indemnice por ese retraso?

“Es que tiene que ser indemnizado. Algún vecino ha recibido unos 22.000 euros tras dirigirse a nosotros por este asunto, pero es a partir del reconocimiento no de la solicitud. Si una persona lo solicita en marzo de 2017, seis meses después tiene que tener concluidos los trámites y empezar a cobrar. Ahora bien, la Administración se excusa en que no hay un reconocimiento oficial de que usted sea dependiente. Por eso, para poder reclamar una indemnización, hay que esperar al reconocimiento”.

-Desde su despacho, ¿le parece que funciona bien la Administración en Canarias?

“(Medita unos segundos) Todo es mejorable. En Políticas Sociales estamos muy a la cola respecto al nivel de España. Estamos a la cola en Dependencia, en Discapacidad, en índices de pobreza… El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”.

-¿Aunque lleve seis meses?

“Tiene que asumir la situación heredada y, sobre esa herencia, hay que trabajar”.

-¿Hay administraciones que siempre han colaborado con ustedes o se ha mejorado, en general, con el tiempo?

“Hay administraciones que contestan de forma inmediata. Está claro que están sensibilizadas y actúan en consecuencia”.

-Cíteme alguna.

“Sanidad. También Justicia. Y determinados ayuntamientos”.

-¿Los que destacan por lo contrario?

“Determinados ayuntamientos, también, y determinados departamentos del Gobierno que no contestan. En el informe que en breve presentaré sobre la actividad de 2019 hay un Ayuntamiento en concreto que tiene hasta siete advertencias por no contestar”.

-Como no me va a decir qué Ayuntamiento es, ¿qué novedades han detectado en dicho informe sobre 2019?

“Hemos aumentado en un 20% los expedientes, al igual que el año pasado”.

-¿Quejas nuevas en 2019?

“Se presentaron 2.626, a los que hay que sumar unos 1.500 expedientes que ya se tramitaban de años anteriores. Otro dato: el año pasado registramos unos 20.000 escritos de salida”.

-¿Hacen falta más medios, dado que crece al 20%?

“Llegará un momento en que hará falta más personal. Ahora mismo, estoy muy contento con el equipo con el que contamos en la actualidad”.

-¿Se conoce lo suficiente a la Diputación del Común?

“Se conoce mucho, sí, pero hace falta insistir para que cada vez más gente conozca que este es un servicio público gratuito directo y que está en las ocho Islas, Que para presentar una queja no hace falta ninguna condición. No hay límite de nacionalidad ni de edad ni inhabilitación. Una persona indocumentada puede pedir ayuda al Diputado del Común. No hay límite”.