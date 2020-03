“¡A ver, la niñata esta!”: Sofía Suescun y Gloria Camila protagonizan su bronca más tensa

Los concursantes de ‘Supervivientes’ continúan con la normalidad de su concurso, mientras en España la mayoría de los ciudadanos permanecen en confinamiento doméstico a causa de la grave crisis del coronavirus. Algo que no ha impedido que anoche Sofía Suescun y Gloria Camila coincidiesen en plató, protagonizando uno de los mayores enfrentamientos del programa.

Ambas ex participantes se han declarado la guerra desde que Sofía comenzó su relación con ex de Gloria Camila, Kiko Jiménez, pero anoche llegaron a su punto más tenso en una discusión en la que también estaban involucrados Antonio David Flores y Maite Galdeano.

El padre de Rocío Flores defendía a su hija tras las lágrimas después de la ausencia de noticias por parte de Rocío Carrasco tras ser conscientes de la situación que se atraviesa en España. “Me he informado y su madre no ha mandado ningún mensaje a la organización, ni de forma privada”, defendía Antonio David, a lo que Sofía le reprochaba: “Es alucinante cómo aprovechas siempre para tirar mierda a la madre de tu hija. Eres un sinvergüenza. Estás todo el día tirando por el barro a esta mujer que tendrá sus motivos”.

“Aquí la única sinvergüenza que hay eres tú”, respondía el colaborador de Sálvame, saltando entonces Maite en defensa de su hija: “A mi hija no la llamas sinvergüenza”. “Pues le dices a tu hija que me guarde respeto”, continuaba Antonio, ante la insistencia de Sofía en continuar con la discusión: “Ten tú respeto por la madre de tu hija”.

Ante la situación y con el objetivo de defender al padre de su sobrina, Gloria Camila estallaba: “Habla de padres y habla la menos indicada. No tiene relación con su padre y habla de la relación de Rocío con su madre, ¡anda!”. “A ver, la niñata esta”, respondía enfurecida Sofía, a lo que Gloria Camila atacaba con un golpe personal: “A mí no me insultes, la del padre ‘alcohólicos anónimos”, en la misma línea Sofía contestaba haciendo referencia a Ortega Cano: “¿Qué dices de mi padre? ¿Lo dices tú? No deberías usar la palabra ‘padre’ y ‘alcohólico’ en la misma frase”.

Sin duda, una tensa discusión cargada de golpes personales que va mucho más allá de ‘Supervivientes’.