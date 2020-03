Sin duda tienen razón los que dicen que el nivel cultural de un pueblo se mide por el amor que ese pueblo siente por los animales. No soporto el maltrato animal y creo que deberían endurecerse las penas por este motivo. Canarias está llena de bárbaros, que no respetan los derechos de los animales. En los Estados Unidos los perros entran con sus dueños en los supermercados y aquí hay que dejarlos atados en la puerta. Hago la excepción de El Corte Inglés, una empresa civilizada, y de otros pocos comercios. Si un perro se mea o se caga en cualquier lugar y no hay servicio de limpieza adecuada, es natural exigir al dueño que limpie esas gracias. Ahora leo la historia de Shaylo, un perrito que tiene que trasladarse con sus dueños una vez al mes a Gran Canaria y las navieras los hacen viajar en cubierta, o al perro separado de sus amos, con el terror que ello le causa, en jaulas infames. Ya murió un bull-dog inglés en un barco del tráfico interinsular a causa del estrés y de un shock de calor. La compañía fue condenada. Somos un pueblo atrasado, que no respeta nada. El mago apalea a los burros y ata a los canes con cadenas y se han dado casos terribles de atentados contra muchas especies, causándoles sufrimiento. Afortunadamente, todo va cambiando. La aviación ha adoptado normas más civilizadas y sus dueños pueden viajar con perros pequeños y gatos a bordo, si los canes lo hacen en transportines adecuados. Los animales tienen sus derechos y es preciso garantizárselos, mediante leyes que condenen gravemente la crueldad de los humanos contra ellos. Mucha gente no comprende que estos seres indefensos tienen alma y sentimientos y que es preciso darles una vida digna. Pero vete tú a decirle esto a un rebenque sin educación ni respeto.