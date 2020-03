Crónicas marcianas

Quizá proceda del planeta donde el óxido de hierro de la superficie provoca una apariencia rojiza, o puede que su certificado de residencia señale que vive en otro más próximo al Sol. Incluso cabe barajar la posibilidad de que esté domiciliado en un planeta de rotación lenta, donde hidrógeno y helio dan forma a un cuerpo gaseoso. No es fácil determinar de qué planeta es el alcalde de La Orotava, pero está claro que Francisco Linares no es de este mundo; de ahí que, ajeno al virus que está destrozando la economía a los terrícolas, en un alarde de inoportunidad (ese superpoder propio de extraterrestres que viven en una realidad distante) el alcalde reabra estos días el debate sobre si los turistas deben pagar por visitar el Teide. ¿En qué mundo vive Francisco Linares?. ¿Cómo van las cosas en su planeta?. ¿Qué tal por su galaxia? Alguien debería soplarle que aquí, donde los terrícolas, un virus está bajando a los turistas de los aviones, provocando que las cancelaciones se aceleren a un ritmo vertiginoso, animando a millones de familias a quedarse en casa, augurando una caída de precios y la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector turístico y actividades colindantes. Algún amigo o colaborador tendría que contarle que un virus amenaza con un crac turístico que puede devolvernos al agujero negro de 2007 (o peor); y, sobre todo, que toca volcarnos en conseguir que los turistas no pierdan las ganas de venir. Cincuenta céntimos o un euro no pesa en sus bolsillos, pero reabrir precisamente ahora el debate sobre si deben pagar por visitar al Teide, o preocuparse en estos momentos por los millones que su propuesta permitiría recaudar, solo puede explicarse dando por buena la tesis de que el alcalde no es de este mundo y que, siendo así, no se ha enterado del colapso global que está provocando el maldito virus. Salir estos días con esa reclamación anima a concluir que en La Orotava tienen un alcalde que procede de Marte, Mercurio o Venus (por eso argumenta a años luz de la crisis que está destrozando la economía terrícola, con especial incidencia en las regiones que viven del turismo). A la vista está que Linares no se ha enterado de la que está cayendo. Al alcalde y secretario general de CC alguien tendrá que contarle que Coalición se ha ido a la oposición en el Cabildo, Santa Cruz y La Laguna: si no se ha enterado de lo del virus, no es descabellado imaginar que también se le hayan pasado por alto otras noticias más o menos recientes.