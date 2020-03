Nueva temeridad en la carretera: se graba mientras conduce por la acera para evitar un atasco

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que este martes se grabó conduciendo de forma temeraria por la zona peatonal del madrileño paseo de la Castellana mientras insultaba a las fuerzas de seguridad del Estado ya que se celebraba la manifestación convocada por la asociación de policías y guardias civiles Jusapol.

Guardias civiles del Sector de Tráfico de #Madrid han detenido, 12 horas después, a una persona de 29 años que condujo temerariamente por la acera peatonal del Paseo de la Castellana para eludir un atasco y lo publico en una Red Social pic.twitter.com/wrq2KLMsU4 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 4, 2020

El detenido, que responde a las siglas A.G.S., es español, tiene 29 años y cuenta con múltiples antecedentes policiales, según ha informado el instituto armado.

El arrestado conducía un coche de la marca Mercedes de forma temeraria por la acera peatonal del paseo de la Castellana, se grabó y lo publicó después en una red social.

El individuo, al ver los cortes provocados por la concentración de la asociación Jusapol, dio la vuelta con el coche y se introdujo en una zona peatonal.

“Yo me voy por aquí (en referencia a la acera). A mí la policía me come los huevos…. No tengo que hacer manifestación ni hostias, sigo ganando mil euros al día”, señaló en un vídeo que colgó en Instagram.

La conducción temeraria está castigada en el Código Penal con penas de hasta dos años de prisión y hasta seis años de privación del derecho de conducir vehículos a motor.