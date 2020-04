Mejor será comenzar (ya) con la desescalada de alcohol, levadura u otros cebos de confinados -no sea que la rentré nos pille con estos pelos-. He pasado la noche del sábado en Concord, cerca de Boston. Mujercitas, dirigida por la sensibilidad de Greta Gerwig (exquisitez, personalidad.. ) merece muchísimo la pena; su musa, Saoirse Ronan, hipnotiza -enamora-. He despertado lejos de Massachusetts, en España. Echo un vistazo a los mensajes. ¿Crees que seremos responsables cuando salgamos a la calle?, me preguntan. ¿Somos inteligentes o estúpidos? -respondo-. El virus se ha burlado de los gobiernos torpes, pongámoselo difícil cuando bajemos a la calle. Seamos responsables, maduros -listos-. Hagámoslo bien. ¿Épicos? ¿Héroes? Bastará con ser responsables (la responsabilidad es a la épica lo que la razón a la emoción). Entra un whatsapp, madrugador. Es el virus. Ayer vi en la tele a Sánchez -me escribe-. ¿Y? -respondo, con premeditada frialdad-. Me pareció escucharle que no distingo de lindes administrativas -recalcó el virus-. Así lo dijo -le escribo-. Cómo sois los españoles, claro que distingo, te cuento, en las lindes administrativas alemanas, portuguesas, griegas, danesas, irlandesas o suecas me ha ido bastante peor que en las lindes españolas -sentenció, puede que arrogante pero certero-. Está claro -digo-. Te noto con pocas ganas de conversación, un día quedamos -dice-. Entenderás que no me apetezca demasiado quedar contigo, aunque sé que acabarás encontrándome -respondo, dando por finalizado el intercambio de mensajes-. Alguien debería sugerir a Sánchez que sus discursos dejen de conjugar los verbos ganar o vencer, un país con 22.902 fallecidos (hoy) solo puede aspirar a reconstruirse anímica, emocional, laboral o económicamente de la descomunal derrota que hemos sufrido. Sánchez se reúne en unas horas con los presidentes autonómicos -no cuenta con las Comunidades Autónomas; se los cuenta, solo eso-. El centralismo (feroz) del presidente está provocando que el esquema de razonamiento centro-periferia desplace al debate izquierdas-derechas. Otro domingo. Hace cuarenta y cuatro días que hace domingo. Café, o no, mejor lo dejo para después. Los científicos canarios ajustan cuentas en las redes -mala cosa-. Puede que el sábado podamos salir a correr un poco. Compré unos ASICS el 13 de marzo, no pude recogerlos porque nos metieron en casa; quiero estrenarlos sin tener que esperar a que Madrid, Valencia o Aragón también cumplan con los requisitos para la desescalada.