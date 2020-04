El alcalde de Los Realejos, Manolo Domínguez, ha publicado un bando haciendo saber a los niños de su pueblo que el único que tiene permiso para entrar en sus casas es el Ratoncito Pérez. Y eso si los niños pierden algún diente. El alcalde ha felicitado a todos los pequeños que por causa del confinamiento domiciliario no hayan podido celebrar sus cumpleaños; y, cuando esto pase, va a organizar una fiesta para los pequeños perjudicados. Eso sí, cuando no exista riesgo alguno para ellos. Y en cuanto al Ratón Pérez, cuando entre en las casas –hace constar el bando— ha de hacerlo usando mascarilla y guantes, antes de dejar el estipendio debajo de la almohada (mejor, en la mesa de noche). Buena iniciativa, igual que ha sido buena la decisión del Parlamento de Canarias de no aplicar el absurdo 2% de aumento a los sueldos de los diputados y tampoco de primarlos por las reuniones que celebren por videoconferencias desde sus casas. Me alegro por la decisión de Mato y compañía; es coherente y no la del Gobierno de Canarias, al que no le tembló la mano a la hora de subir los sueldos de sus consejeros y altos cargos, por muy legal, previsto y consolidado que estuviera ese incremento salarial. Ya hablé de eso, así que me ahorro la repetición. Las noticias mejoran lentamente y parece que los medios de comunicación, los vendidos a Sánchez y los que no, han entendido que el optimismo también puede curar. Es más, me dicen algunos médicos que cuando un enfermo pone en su balanza las cosas positivas que rodean a su dolencia puede mejorar. Ojalá. Yo, que no me atrevo ni siquiera a ir al supermercado, sigo aquí, viéndolas venir y siento rechazo hasta de asomarme al balcón. El bando de Manolo Domínguez me recordó algo a los de Tierno Galván en la movida.