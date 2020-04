Esta es la historia que esconden los memes de los africanos bailando con un ataúd

Durante la cuarentena se han vuelto virales. Han pasado de móvil a móvil tras diferentes escenas en las que alguien está en peligro (a punto de chocar con su coche o de caer por un precipicio) hasta que aparecen ellos. Un grupo de africanos que cargan con un ataúd mientras bailan.

La página Know your meme ha rastreado su origen, que se encuentran en dos reportajes de la BBC de enero de 2015 y junio de 2017 en Ghana, país en el que es costumbre llevar este tipo de entierros. Una costumbre que no deja de ser relativamente nueva. Estos hombres son conocidos como “portadores de féretros” y son figuras clave en los entierros del país africano, donde la visión está puesta en resaltar y destacar los logros de aquella persona que murió. “Los portadores de féretros levantan los ánimos en los funerales de Ghana con bailes extravagantes, reconoce Clarín.

Alguien incluyó la canción de música electrónica ‘Astronomia’ y la popularizó en la red social Tik Tok. El resto es por todos conocido.