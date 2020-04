Los asesores fiscales piden que se amplíe el plazo para la Declaración de la Renta

La Asociación Española de Asesores Fiscales pide al Gobierno que amplíe el plazo para realizar la declaración de la renta al asegurar que la situación que atraviesan las pymes, microempresas y autónomos continúa siendo “insostenible”, a pesar de las últimas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. Desde este colectivo se advierte de que las dificultades económicas y logísticas no hacen viable la presentación de las declaraciones, cuyo plazo de domiciliación finaliza el próximo día 15, dado que, a su juicio, no es posible disponer de la información contable y fiscal del “gran espectro empresarial”, ya sea porque no dispone de los medios informáticos para la realización del teletrabajo, o porque tampoco cuenta con personal para ello, ya que en muchos casos se encuentra confinado.

Los asesores fiscales recuerdan la “trepidante vorágine” que se está produciendo en los despachos, analizando las constantes normativas que publica a diario el Boletín Oficial del Estado, tramitando los ERTE con un sistema que no da abasto ante la “gran avalancha” de presentaciones y preparando “ingentes expedientes documentales” para la concesión de créditos. “Todo ello intentando animar a nuestros clientes para que no bajen la persiana definitivamente, y sigan confiando en que esta situación es transitoria y que pronto volveremos a la normalidad”, señalan.

Por estos motivos, los asesores fiscales reclaman que se amplíe el plazo de presentación de declaración de impuestos como mínimo en 30 días después de que se levante el estado de alarma. “De lo contrario, será imposible que las empresas y contribuyentes podamos cumplir con nuestras obligaciones”, advierten.