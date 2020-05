Bolsonaro, el ‘rey solitario’: dimite el ministro de Salud tras un mes en el cargo

El hasta ahora ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, ha renunciado a su cargo al haber tenido varios desencuentros con el presidente del país, Jair Bolsonaro, en lo referente a la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. El líder ultraderechista ha calificado en sus intervenciones públicas a la pandemia que asola el mundo de “gripilla”, restándole importancia, mientras el miembro de su gabinete responsable de evitar la propagación de la enfermedad le advertía de las consecuencias de reanudar las actividades económicas demasiado pronto.

El antecesor de Teich, Luiz Henrique Mandetta, también presentó su dimisión precisamente por el mismo motivo, y no tuvo problema en exponer públicamente que las razones que le habían llevado a abandonar la cartera federal eran las “discrepancias” que había tenido con Bolsonaro, quien, de hecho, ha aparecido en varios discursos con una tos persistente y sin mascarilla, a la vez que anima a sus acólitos a darse abrazos y no respetar las medidas de distanciamiento social. Para él, según ha manifestado, la prioridad es la economía: no perder empleos, independientemente del coste humanitario que eso conlleve.

Brasil es la sexta nación del planeta con mayor número de casos positivos de la Covid-19, sumando más de 200.000 contagios y 14.000 fallecimientos. Unas cifras que no asustan al presidente, que sigue negando la importancia del patógeno pese a que, sin embargo, las excavadoras trabajan a toda máquina y sin descanso en el gran cementerio de Latinoamérica, el de Vila Formosa, para hacer fosas comunes en las que depositar a los muertos de coronavirus.

LA ESTRELLA QUE CAYÓ

Otro de las personalidades que ya no figuran en la lista de ministros de Bolsonaro es el juez Sérgio Moro, un magistrado que había adquirido notoriedad al llevar a prisión a Lula Da Silva, expresidente del país y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), en un proceso que fue cuestionado por su presunta motivación partidista. Moro era considerado el fichaje estrella de la ultraderecha brasileña, pero se marchó del Ejecutivo reconociendo no soportar las “injerencias” de Bolsonaro en el cuerpo de Policía.