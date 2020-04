Como era previsible, el proceso de reanudación de la actividad turística está siendo complicado cuando no ha hecho sino arrancar. Cada operador, cada destino, cada asociación, si nos apuran, cada establecimiento, presenta circunstancias singulares que es absolutamente normal que haya recelos y descontentos. Ya los había en época de bonanza, pues cómo será ahora, cuando las determinaciones no satisfacen plenamente y siempre dejan abierta una ventana a la crítica. Ha expresado su escepticismo la asociación Mesa del Turismo, presidida por una figura relevante del sector, viejo conocido en Canarias y antecesor del tinerfeño Jorge Marichal en la presidencia de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Molas ha acogido con escepticismo cauteloso el plan de retorno a la actividad “pues las medidas son escasas”, si bien “arrojan una tímida esperanza en el camino hacia esa nueva normalidad”. Marichal no le ha ido a la zaga, y al proclamar su decepción, habla de brindis al sol vaticinando que “con este cuadro es imposible que reabramos los negocios sin destrucción del tejido empresarial”. Pero es Molas quien pone el acento en una cuestión clave para salir de la crisis: los protocolos sanitarios específicos para el turismo que habrían de tener la correspondiente homologación nacional y europea. Tal como evoluciona la pandemia, no solo se trata de incentivar la movilidad sino de concretar con claridad medidas técnico-sanitarias que, a su vez, habrán de estar consignadas en los protocolos que rijan para cada uno de los subsectores turísticos, principalmente el hotelero. Sin ellos, será complicada la reapertura segura de los establecimientos. Los clientes, con lo ocurrido, serán exigentes y querrán tener las máximas garantías. Con razón, dice el presidente de la Mesa del Turismo que es “imperativo garantizar la protección y confianza del consumidor con la inmediata adopción de unos protocolos sanitarios comunes que permitan la reapertura segura de los establecimientos hoteleros”. Consta que hay varias instituciones y varios foros donde se están tratando estas cuestiones para ultimar y coordinar las medidas que marcarán una nueva etapa en el turismo. Ahí es donde tienen que aportar los agentes del sector, propietarios, empresarios, profesionales y trabajadores. El gran objetivo es que lleguen los clientes pero éstos han de hacerlo con seguridad y confianza. Para muchos es partir de cero, como si se empezara a hacer méritos para recobrar la fidelidad. Se entiende que haya una cierta ansiedad por reabrir pero no se trata de una carrera a ver quién llega primero sino de preparar la carrera con fundamento, con unos mínimos comunes para ir ejecutando bien las aplicaciones que proceda. Molas abunda en un aspecto sustancial: las empresas turísticas van a necesitar un compromiso adicional por parte del Gobierno. Sea cual sea, si se plasma, dará igual: siempre habrá insatisfacción, parecerá insuficiente. Pero hay que intentarlo: esa exigencia de liquidez es fundamental para el buen funcionamiento del engranaje de este negocio Los meses de inactividad han hecho que, en muchos casos, la liquidez se evaporase. Está claro entonces que su recuperación pasa por exenciones fiscales o por bonificaciones en la facturación de proveedores externos, entre ellos, la de los propios servicios esenciales. No debería agotarse ahí el compromiso del que hablamos sino que habría de prever estímulos financieros a la inversión y a las propias operaciones turísticas, posibilitando, como apunta Molas, líneas de financiación para empresas que vayan a adoptar las soluciones que garanticen los protocolos sanitarios o las reformas e instalaciones que habrán de acometer para dar respuestas a nuevas normativas y exigencias de visitantes que quieren sentirse seguros en el entorno inmediato. El caso es que la pandemia cambia muchas cosas en una industria vital para el país y para Canarias pero que está obligada a replantearse muchas cosas porque el monocultivo tiene sus limitaciones y cuando entra en crisis, las consecuencias son catastróficas. La movilidad y la conectividad aérea son primordiales. Hay que esmerarse.