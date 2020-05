Gobierno y empresarios unen fuerzas para reflotar el turismo

DIARIO DE AVISOS celebró ayer una nueva edición del Punto de Encuentro, un foro de debate organizado por la Fundación DIARIO DE AVISOS y patrocinado por Spring Hotels y Ashotel, que en esta ocasión trató sobre el Turismo, ¿cuándo y cómo recuperaremos el pulso?

Para el análisis, el foro online contó con la participación de la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, el presidente de Ashotel y CEHAT, Jorge Marichal, y el director general de Spring Hotels, Miguel Villarroya.

El debate, moderado por el periodista Antonio Salazar, se prolongó algo más de una hora, y en él participaron activamente en el chat más de 400 personas , aportando ideas y sugerencias.

Varias fueron las ideas extraídas de este interesante debate sobre la situación en la que queda el sector turístico tras el coronavirus. La primera de todas es que lo ocurrido a finales del año pasado con la quiebra del turoperador Thomas Cook es una minucia comparado con lo que está ocurriendo ahora. “Es una situación difícil, dramática y sin parangón”, declaró Jorge Marichal. La otra idea es la urgente necesidad de que el Gobierno prolongue más allá del estado de alarma los ERTE. Y en esto el presidente de la patronal hotelera fue claro: “Sin ERTE habrá ERE y concursos de acreedores”. Y, por último, la otra gran idea que se puso sobre la mesa fue la necesidad de resolver el problema estructural que tiene el turismo en Canarias, que es la dependencia de la turoperación, y se insistió en la absoluta necesidad de la integración vertical del turismo, para que sea Canarias quien llene los aviones.

El debate, en formato online, giró en torno a estas ideas, pero comenzó con una reflexión de la consejera: “Desde que llegue al Departamento no he hecho sino gestionar crisis y sé que de esta solo se sale consensuando medidas en el sector público y privado”. Marichal, por su parte, reconoció que gestionar una situación como la actual no es sencilla y que por eso se cometen muchos errores, pero aseguró que “no estamos ante un problema de sensibilidad, sino de dinero. Los ingresos están a cero, pero es que los gastos continúan. Si los ingresos y los gastos estuvieran a cero”, continuó, “todavía podríamos afrontar el problema, pero teniendo que asumir gastos, es muy complicado”.

Para Miguel Villarroya, el coronavirus va a cambiar la forma de consumir, de viajar, de comprar… Ambos (Marichal y Villarroya) coincidieron en la necesidad de ampliar los ERTE y las líneas de financiación para las pequeñas empresas. “Canarias no empezará a andar hasta que las fronteras se abran y, en esta transición, la ampliación de los ERTE es fundamental. La capacidad de financiación de las empresas será lo que les permita resistir”.

Marichal fue un poco más allá y aseguró que sin ERTE “no hay plan B y que lo único que ocurrirá serán “más ERE y concursos de acreedores. El dinero que el Gobierno no pondrá ahora para estos expedientes de regulación de empleo, lo tendrá que poner dentro de unos meses para el Fogasa”, aseguró. Al mismo tiempo, advirtió sobre las líneas ICO que, dijo, “están bien, pero son préstamos que tienen un periodo de carencia y hay que terminar pagando”.

Castilla coincidió con los empresarios en la necesidad de ampliar los ERTE y así “lo hemos hecho constar desde el Gobierno de Canarias”, dijo, pero también insistió en la idea del “endeudamiento masivo; la única fórmula para poder atender la actual situación”.

De igual forma, la consejera insistió en la colaboración “público privada” para realizar un protocolo unificado, no solo en Canarias, sino en España y Europa, en el que participe toda la cadena turística y con el que “podamos abrir con total seguridad”. “Vamos a estar a la altura de la seguridad demandada y nos venderemos como una destino seguro”, declaró.

Un guante

El director general de Spring Hotels, Miguel Villarroya, aprovechó el debate para lanzar un guante a la consejera y pedirle un cambio de enfoque en la promoción y un cambio de estrategia en el márketing, porque “el actual modelo de promoción podría estar perjudicándonos.

“Podemos aprovechar ese laboratorio turístico que prepara el Gobierno para usar el márketing para prospectar audiencias y no dejarlo todo en manos del turoperador. El reto de nuestra industria es conseguir más autonomía para ser sostenible.En este punto tiene que haber mayor colaboración público-privada para liderar la promoción. Creemos una nueva arquitectura de innovación público-privado aplicada a la promoción”, matizó.

La consejera Yaiza Castilla cogió ese guante y aseguró que el laboratorio estará en coordinación con el sector privado “seguro”.

El presidente de la patronal coincidió con Villarroya y apuntó que “no toda la culpa es del sector público, sino que las empresas también tienen su parte de culpa”. En este sentido, explicó que Canarias tiene una dependencia tan alta de la turoperación debido a que se trata de un destino joven, “pero ya está bien”, matizó. “Tenemos que crecer y hacernos mayores. No depender de unos planes de pagos de risa de los turoperadores y pelearnos por nuestra liquidez”. Y continuó: “No podemos esperar ahora a que Jet2 o TUI nos manden turistas, porque podemos ser el mejor destino del mundo y los mejores hoteles, pero si no hay asientos de avión no hay nada”. Marichal volvió a incidir en la necesidad de la integración vertical del turismo. “Ahora tenemos un problema coyuntural que podemos solucionar, y también un problema estructural. No podemos esperar a que otros nos traigan los turistas, tenemos que salir a buscarlos nosotros y cuando antes lo hagamos mejor. Es mejor hacerlo en circunstancias favorables, pero cuanto antes empecemos, mejor”.

Villarroya coincidió con Marichal y añadió que Canarias tiene un problema de conectividad porque una vez que se abran las fronteras las aerolíneas tendrán que subir los precios, como ya dijo Jet2 (un 33%), puesto que el aforo estará reducido, pero señaló que primero hay que trabajar en la “promoción y después en la integración vertical del turismo”. “Ahora, en invierno la turoperación llevará los aviones a Ibiza, sobre todo a los ingleses, porque está a dos horas, y Canarias a cuatro, y dadas las restricciones que tienen las compañías aéreas es lo lógico”. El presidente de la patronal añadió, además, que el mercado nacional podría aportar “mucho más” de lo que aporta a Canarias, “puesto que en los puentes y fines de semana podían venirse a las Islas, pero a 400 euros por persona es inviable. Son más de 40 millones de personas que si no van a la turoperación, un viaje a Canarias les sale carísimo”, declaró. No obstante, Villarroya lanzó un mensaje de optimismo y señaló que hay reservas para invierno, aunque Castilla indicó que: “¡Cuidado con apresurarse. Hay que estar seguros para abrir”.