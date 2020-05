Que ni chiquita reconstrucción

Vamos a hacer una comparativa, que le dicen. La persona designada por el Gobierno italiano para llevar a cabo la reconstrucción, tras el coronavirus, se llama Vittorio Colao. Es licenciado en negocios por la Universidad Bocconi, MBA por Harvard, ha sido consultor de Morgan Stanley, consultor de MacKinkey, jefe de Operaciones de Omnitel Italia, CEO de Vodafone para el sur de Europa, CEO de Mediagroup, CEO de Vodafone para Europa, CEO de Vodafone mundial y director ejecutivo de Verizon. Que ni chiquito currículo tiene el caballero. El designado por España para la llamada reconstrucción es Patxi López. Su currículo académico es el siguiente: una vez se matriculó en Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco; parece que no aprobó ninguna asignatura, o a lo mejor alguna suelta. Y punto. Creo que fue el presidente más breve de la historia del Congreso de España y lehendakari vasco. Ahí tienen las diferencias de un currículo y otro. De las capacidades no hablemos, porque Colao es un tipo forjado en la empresa privada y que ha ascendido a pulso en la vida empresarial; el tal López ha vivido siempre de la política. Esfuerzo personal, no mucho. Bien es verdad que se la jugó cuando ETA, que intentó matarle. López es un mal político y un mediocre, siempre enchufado. Vamos a ver si tiene más suerte en la llamada reconstrucción, para cumplir la cual ha sido nombrado por otro más mediocre que él: Sánchez, un vulgar copión de tesis. Lo último que sé del coronavirus es para echarse a reír. Vamos a ver si metemos un poco de humor en la desgracia. Según el médico australiano Norman Swan, el coronavirus se puede transmitir por un vulgar cuesco, si la flatulencia coge de lleno al afectado. Toma, coño. Don Camilo, paz descanse, sostenía que los pedos de las vacas dañaban la capa de ozono.