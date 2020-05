Torres insiste a Madrid que respete el REF y defienda a Canarias en Europa

No le hizo falta elevar el tono para que se le entiendese con claridad. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recordó ayer a Madrid que tiene que respetar los derechos reconocidos al Archipiélago, tanto a la hora del reparto a las comunidades autónomas de los 16.000 millones de euros para afrontar la crisis, como en la trascendental cita del próximo día 27 en Bruselas, dado que pasado mañana la Unión Europea decide el destino de, nada menos, 500.000 millones de euros. Torres realizó dichas declaraciones tras el encuentro telemático de los domingos con sus pares autonómicos y el presidente Pedro Sánchez.

Respecto al fondo estatal, las alertas se han disparado con el anuncio llevado a cabo ayer por el propio Sánchez, quien desveló que 6.000 de esos 16.000 millones de euros se repartirán a partir de julio. El resto llegará en otros dos pagos, previstos para los meses de septiembre y noviembre, apostilló después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La preocupación radica es que, si bien Montero ya reconoció en una reunión Canarias-Estado a Torres y al vicepresidente regional, Román Rodríguez, que hay que tener en cuenta el Régimen Económico y Fiscal (REF) en la parte de ese dinero que se destina a compensar el desplome en la recaudación fiscal de cada territorio, lo cierto es que tal medida sigue sin concretarse. Por ello, tal y como informó ya DIARIO DE AVISOS, Torres ha remitido una carta a Sánchez para que se ponga fecha de una vez a la nueva cita entre los responsables del Estado y los del Archipiélago.

Para hacerse valer, Torres no dudó en recordar que, si bien el REF se aprobó en 1972, “es una realidad desde los Reyes Católicos”, e hizo especial hincapié en que Canarias tiene una afección ante la crisis distinta que el resto de comunidades, ya que los recursos propios suponen cerca de un 20% de la recaudación del Archipiélago, porcentaje que asciende a entre un 30 y un 40% en el caso de los Cabildos, mientras que en el resto de territorios no pasa del 12%. No en balde, tanto el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimirio Curbelo, como el de Tenerife, Pedro Martín, ya apelaron a Madrid y denunciaron en el foro digital de DIARIO DE AVISOS, Punto de Encuentro, que las corporaciones insulares cifran en 593 millones de euros lo que dejan de recaudar a cuenta del REF.

Todavía en relación con esos 16.000 millones contra la crisis (son a fondo perdido), no todo fueron malas noticias, como detalló Torres, dado que Montero sí anunció ayer que asume una de las reivindicaciones isleñas. Se trata, en relación con el tramo relacionado con temas sanitarios, de tener en cuenta para su reparto el pago de todos los test que han hecho las comunidades, no solo los positivos como en un principio se anunció. Esto perjudicaba notablemente a las Islas, donde se han hecho muchos test, pero hay menos positivos.

Sea como fuere, Torres recordó un dato clave sobre este fondo. Dado que su reparto lo tiene que aprobar el Congreso, el aruquense no dudó en pedir a los grupos canarios con representación parlamentaria que apoyen los cambios que incluyan el debido respeto al REF.

Pero el presidente regional también habló ayer muy claro sobre otro asunto que, dada la especial incidencia de la pandemia en Canarias por su dependencia económica del turismo, es de capital importancia para las Islas, como es la reunión que mantendrá la Comisión Europea el próximo día 27, dado que en la misma puede aprobarse el fondo de 500.000 millones de euros, propuesto por Francia y Alemania y destinado a ayudar a los países europeos más castigados por la Covid-19.

“No cabe más demora”, recalcó el presidente canario, quien por una parte insistió en que España debe apostar fuerte por que esos fondos se liberen ya, pero también en que se haga valer que Canarias es la única comunidad española que forma parte de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (figura en el Tratado de la Unión y es derecho primario). Eso tiene que contar, lógicamente, a la hora de lograr más recursos.

Pero no todo pasa por pedir y hacerse valer (por importante que sea), y Torres también habló de la reactivación del sector turístico, sobre la que destacó que será abordada en los próximos días en una conferencia interterritorial, según les anunció Sanchez minutos antes.

Para el presidente regional, que se date tal reactivación a partir de julio, cuando comenzarán a llegar turistas extranjeros a España, es importante, pero tiene que ser con “todas las garantías”. La postura canaria es clara y conocida: hay que efectuar pruebas de PCR o similares a los turistas que se desplacen a las Islas para evitar que viajen personas contagiadas, así como que se les haga un seguimiento telemático durante su estancia. Destacó igualmente que su deseo es que los aviones viajen “llenos pero seguros”, para evitar contagios y que, una vez que concluyan su estancia en las Islas, a los turistas se les debería hacer otro test.

Torres confía en que todos apoyen el plan canario de reconstrucción

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confiado en que el documento para la reactivación económica y social de las islas ante la crisis provocada por el coronavirus, que se firmará el 30 de mayo, Día de Canarias, cuente con el apoyo de “todos” los que han participado en su elaboración. A este respecto, recalcó que es fundamental disponer de “propuestas básicas y unidad”, al margen de las partidas económicas que se tendrán que disponer para llevarlo a cabo.