Víctor Vera, estibador: “La economía se va a resentir y nos costará recuperarnos”

Por D. L. A

El colectivo de estibadores y trabajadores del mar está estrechamente relacionado con el desarrollo de la economía de la Isla, debido a su trabajo en la carga y descarga de contenedores. Desde este prisma y según sus previsiones, la caída económica debido a la crisis de la Covid-19 será muy dura.

– ¿Cuál ha sido la realidad en el puerto de Santa Cruz de Tenerife durante la pandemia?

“Bueno, el puerto en sí no ha parado. Nosotros hemos trabajado hasta el momento al 100% de nuestra capacidad, teniendo en cuenta que mucha de la mercancía que entra en la Isla lo hace por el puerto; claro, siempre manteniendo todas las medidas de seguridad que hemos protocolizado dentro de nuestro servicio de prevención y siguiendo directrices de la propia Autoridad Portuaria”.

– ¿Cómo reorganizaron los estibadores su cadena de trabajo?

“Desde el minuto uno hemos colaborado con las empresas estibadoras de este puerto y hemos hecho las acciones necesarias para evitar posibles contagios. Entre turno y turno se desinfectan máquinas, no se solapan las entradas y salidas entre los turnos de trabajo, ya que nosotros trabajamos las 24 horas del día. Y como no puede ser de otra manera, equipados con mascarillas, guantes y distancia de seguridad de dos metros”.

– ¿Se ha vivido un decrecimiento notable en el tráfico de contenedores?

“Durante el mes de marzo, no se notó tanto la caída de movimientos en los barcos containeros, granelemos que traen mercancía para este puerto, así como en los barcos ro-ro. Fue ya en el mes de abril donde sí se notó la bajada importante. Al ser un puerto de movimiento de mercancía de cautivos, entendemos que el no tener turismo y el confinamiento decretado por el estado de alarma del Gobierno hace que el consumo baje ya por sí solo, lo que conlleva que los barcos vengan con menos unidades de contenedores. Nuestros turnos se han mantenido gracias también al tráfico de transbordo que hacemos de Maersk y Grimaldi”.

– El puerto sirve como termómetro para la salud de la actividad económica de la Isla. ¿Qué nos puede esperar en el futuro cercano?

“La realidad es que estamos notando un descenso muy pronunciado. Desde nuestro punto de vista, la economía en Tenerife se va resentir muchísimo y creemos que nos costará mucho recuperarnos de esta. La entrada de pocos contenedores a la Isla deja ver que el termómetro del que me habla marcará un descenso importante en la actividad económica. La anterior crisis del 2008 nosotros la empezamos a notar desde seis meses antes, pero es verdad que esta es muy diferente, no tiene nada que ver con la anterior. Ahora estamos ante algo que no se esperaba y para la que nadie estaba preparado. Somos muy pesimistas en lo que se refiere al futuro más cercano”.

– ¿Creen que, tal y como ha sucedido con el colectivo de sanitarios, se les reconoce su labor en estos tiempos delicados?

“Nosotros nos dedicamos a la descarga y la carga de mercancías para dotar a la población de sus necesidades diarias. En estos momentos, el colectivo sanitario se merece mucho más ese reconocimiento. Nos identificamos plenamente con ellos, pues llevan mucho tiempo saliendo a la calle y solo una parte de la población les ha hecho caso en sus reivindicaciones. Nosotros con la reforma de la estiba en nuestro país sufrimos un ataque brutal sin precedentes y ahora somos un colectivo esencial en la cadena. Evidentemente, nos alegra ese reconocimiento, pero no hemos cambiado, somos trabajadores responsables, con lo que manejamos y entendemos que los sanitarios siguen dando sobradamente su profesionalidad”.

– ¿Están preparados para posibles rebrotes?

“Ojalá que por el bien de la población no ocurra, pero de ser así, ya hemos aprendido a trabajar con el virus. Y de ser necesario, actuaremos para seguir garantizando la llegada de mercancía a todos los hogares canarios”.