Canarias “sigue en la senda” de abrirse al turismo en julio

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, insistió ayer, al término de la que fue la última reunión de Pedro Sánchez con los líderes autonómicos, en la conveniencia de realizar pruebas diagnósticas de la Covid-19 a los turistas, a fin de que estos puedan sentirse seguros a la hora de viajar. Una pretensión que, concretó, en el caso de los test en origen -fórmula que ha defendido hasta el momento- la decisión recae sobre la Unión Europea, mientras que si se efectúan en destino, es decir, al aterrizar en los aeropuertos de las Islas, sería Sanidad Exterior quien tendría que definir los protocolos a seguir. Se trata de aspectos que, previsiblemente, adquirirán protagonismo en la próxima comisión bilateral Canarias-Estado, dado que la apertura de fronteras, según avanzó Sánchez, se adelantará al día 21, haciéndola coincidir con el final del estado de alarma.

Otro de los puntos a abordar en dicho encuentro, como ya se ha venido hablando en los últimos meses, son las fórmulas de recuperación económica frente a los efectos colaterales de la crisis sanitaria, con especial atención en la merma de ingresos que la Administración regional y las corporaciones locales sufrirán, como consecuencia de las medidas decretadas para prevenir el avance del coronavirus. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó a principios de este mes que permitirá a las Islas hacer uso de su superávit, y, en caso de no ser una cuantía suficiente para paliar la situación de las cuentas, dará luz verde a “recurrir al endeudamiento”, recurso que, aclaró, “siempre es el último elemento que nos gusta utilizar, pero que, si es imprescindible, pues así se tendrá que realizar”.

Torres, que definió la reunión de los presidentes autonómicos con Sánchez como un “resumen de todas las que hemos tenido hasta ahora”, hizo un repaso por algunas de las ayudas con las que contará el Archipiélago, directa o indirectamente, para afrontar la conocida como nueva normalidad. Entre ellas, destacó que la Unión Europea vaya a debatir este mes la propuesta del plan de recuperación presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, según la cual, se crearía un salvavidas jamás visto de 750.000 millones de euros, de los cuales, 500.000 millones corresponderían a transferencias directas para los Estados miembros. Además, aludió a los 540.000 millones del MEDE, o los 600.000 que movilizará el Banco Europeo de Inversiones. Y apeló “a la responsabilidad” de los grupos con representación en el Parlamento comunitario, para que voten a favor de “la mejor fórmula, la más justa, la que responda a la situación de crisis actual”.

“LO PEOR YA HA PASADO”

Durante su intervención en rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo canario recordó que la situación epidemiológica en el territorio nacional “ha ido a mejor; que la tremenda pesadilla que hemos vivido desde marzo ya empieza a ser un recuerdo”, y aunque el virus “sigue ahí”, aseguró que “lo peor ya ha pasado”. Es por ello que quiso enaltecer el valor del sistema público sanitario y los empleados que forman parte del mismo: “Han sido los grandes héroes en esta victoria que se ha logrado con respecto a la pandemia; que frente a las imágenes de otros países, donde veíamos fosas comunes y enterramientos múltiples en lugares no adecuados, donde veíamos que personas morían en las calles sin ser atendidas porque no tenían prestación sanitaria (…) en nuestro país cualquier persona, independientemente de su condición económica, era atendida”.

En relación al posible rebrote que algunos expertos auguran de cara a otoño, concretó que, aún siendo una “amenaza”, las autoridades ahora están “más preparadas”. “Lógicamente hay que mantener las distancias”, destacó como elemento a no olvidar, junto a la mascarilla. “Se actuó con responsabilidad. No estábamos preparados, no había antecedentes, no había experiencias anteriores (…) y la sociedad canaria lo hizo con entereza, con disciplina, con sufrimiento, con renuncias, y gracias a esa manera de actuar individual, y también colectiva como sociedad, pudimos caminar en la desescalada que termina y habrá terminado prácticamente en los próximos días”, añadió.

PLAN DE TURISMO

El presidente Pedro Sánchez, en una comparecencia posterior a la reunión con sus homólogos regionales, anunció que el jueves presentará un Plan de Activación del Turismo a los agentes del sector. “Nos alegra también que ese compromiso que hemos requerido se haya materializado en una propuesta cerrada”, señaló Ángel Víctor Torres, al tiempo que dijo haber planteado al Gobierno central “que se puedan dar incentivos fiscales para quien se mueva a hacer turismo en Europa”, fomentando así la llegada de visitantes y haciendo de España y Canarias destinos más competitivos ante unas circunstancias del todo adversas.

Sobre el hecho de que se adelante la apertura de fronteras al día 21 -en contraste con los países vecinos, que comenzarán a partir de hoy-, Torres señaló que, “ciertamente, desde el punto de vista turístico todavía las infraestructuras no están preparadas para ello. La mayoría abrirán en el mes de julio, e incluso hay hoteles que trabajan ya con fecha, sobre el 5, 7 o 10 de julio”. Por tanto, reiteró la propuesta que puso sobre la mesa referente a los test en origen, que no ha terminado de convencer a clientes, empresarios y operadores, pero que puede reforzar a Canarias como destino seguro, sumando, además, el palmarés de gestión del Ejecutivo autonómico. “Vamos a seguir trabajando. Nosotros hemos establecido el 1 de julio; es la fecha que, incluso, habíamos hablado con la patronal, con los responsables turísticos, y seguiremos en esa senda”, sostuvo el mandatario.

Recordemos que, ante las dudas de actores clave del turismo respecto a que se hagan pruebas diagnósticas a los viajeros en origen, que tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, ha provocado la desviación de vuelos previstos para las Islas a otros países que, por el momento, no parecen aportar tantas garantías en lo que a prevención de contagios se refiere, como Turquía o Grecia -si bien estudian implantar medidas-, el Gobierno canario ha pivotado hacia los test en destino. De esta manera, dependiendo únicamente de Sanidad Exterior, el Archipiélago podría seguir conservando ese plus de seguridad en el que tanto ha insistido el presidente Torres.

LA ‘NUEVA NORMALIDAD’

Galicia se ha convertido en la primera comunidad que abandona el estado de alarma. Desde hoy, los ciudadanos de la región norteña saldrán de la excepcionalidad a la que han estado sometidos desde el pasado 14 de marzo, aunque su presidente, Alberto Núñez Feijóo, reclama mecanismos para poder limitar la movilidad, sobre todo a otras zonas que tienen peores datos epidemiológicos, evitando, en lo posible, que se importen nuevos casos de coronavirus.

Canarias, por su parte, según dijo Ángel Víctor Torres, presentará tras el próximo Consejo de Gobierno del jueves el decreto que regulará la nueva normalidad. Documento que, explicó, “pretende protocolizar y marcar reglas para distintas disciplinas, como comercios, espacios cerrados, playas, actos festivos”. Y una vez las Islas den el último salto de la desescalada, se nombrarán a nuevos consejeros de Educación y Sanidad, dejando atrás la interinidad en ambas áreas.