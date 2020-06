Cuentan que son tan rápidos como fuertes -o que pueden medir hasta cinco metros-, pero que ni atacan a las personas (por regla general) ni suelen ser agresivos (salvo en determinadas circunstancias). Si algún día tengo una conversación con un tiburón martillo -como el que estuvo merodeándonos- le pediré (amablemente, faltaría más) que me aplique su regla general menos dolorosa -y que sea benévolo con su repertorio de circunstancias determinadas-. La Consejería de Educación ha aplazado sin fecha el protocolo para reabrir las escuelas infantiles (no volverán a reunirse hasta el martes, qué pachorra). Mientras no se reactive la actividad escolar la normalidad será un espejismo, una mera ficción (suspenso general en la gestión del regreso a las aulas; y septiembre doblando la esquina). Entra un mensaje -éste lo leo-. Cada vez cuesta más encontrar razones para el optimismo, a veces pienso que el mundo se ha ido irremediablemente a la mierda -me escriben-. Utilicemos nuestros superpoderes (coraje, empatía, perseverancia, humor ..) para dejar atrás los escombros de 2020 -respondo-. Fútbol. Muchos se han echado las manos a la cabeza porque el presidente de la UD (Miguel Ángel Ramírez) ha propuesto que los aficionados puedan ir al estadio -siguiendo pautas elementales de precaución-. Si hay protocolos para deambular por el súper, subir al avión, ir en guagua o sentarnos en las salas de espera, ¿a santo de qué tanto revuelo por volver poco a poco a los estadios? La propuesta de Ramírez no es extravagante, en absoluto -la extravagancia habla de por qué los demás clubes no lo ven igual de claro-. Club de Malasmadres (lo sigo, merece mucho la pena). Según la encuesta que han lanzado -esto no es conciliar, ha sido la idea central- seguir con el curso escolar a través del temario online ha sido (es) caótico; una inmensa mayoría de madres cuentan que compatibilizar el trabajo con los hijos en casa es lo que más les ha costado (está costando) conciliar. Escuché a Laura Baena -fundadora del club- afirmar (tajante) que la semi-presencialidad no será la solución -septiembre nos va a pillar sin las tareas hechas, también lo dijo-. Llueven enlaces. Reino Unido desescala prohibiendo las relaciones sexuales entre parejas que no convivan (si acaso un houseparty, les faltó decir). Miro en mis notas. Propongo que en la fase 3 se prohiba el saludo con el codo -por humillante-. Cuando se encuentran cuatro o cinco a toque de codo parece un baile de las pelis del oeste, no se puede empeorar -patético, sí-. No cuenten conmigo (ni con mi codo), me planto.