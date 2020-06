Dos de cada tres turistas fieles a Canarias tienen previsto volver este año

Dos de cada tres turistas europeos que han pasado sus vacaciones en Canarias en más de una ocasión asegura que tienen previsto volver a viajar a las islas este mismo año, porque es un destino que al 92 % les inspira confianza en su reapertura tras la pandemia de coronavirus

La consejera de Turismo de Canarias, Yaiza Castillo, ha hecho públicos este martes los resultados de una encuesta que la comunidad autónoma ha realizado a 31.630 ciudadanos de once países europeos (incluida España) que tenían como denominador común conocer bien la oferta de las islas, porque han estado en ellas más de una vez.

El sondeo, realizado entre el 8 y el 28 de junio, revela que las condiciones que ofrece Canarias infunden seguridad a la gran mayoría de los encuestados y que el 64 % de ellos planea volver este año.

Entre ese tipo de turistas fieles a Canarias, los españoles están a la cabeza de los que planea pasar unos días de vacaciones este mismo año en las islas (el 72 % de los encuestados), seguidos por daneses (70 %), holandeses (69 %) y franceses (68 %).

Por debajo de esos porcentajes, pero “muy cerca”, precisa la Consejería, se encuentran los alemanes, británicos, italianos, noruegos, rusos, suecos y fineses.

El sondeo revela que este grupo de turistas valora con 7,7 puntos sobre diez la seguridad que le ofrecería en su viaje la propuesta de que se hagan test de coronavirus a quienes van a pasar sus vacaciones en Canarias bien antes de partir o bien justo al llegar.

También muestra que ha cambiado el tipo de alojamiento y de régimen entre lo que reservaban antes de la covid-19 y lo que piensan contratar para su regreso.

Se incrementa el deseo de alojarse en apartamentos (antes 27,4 % vs. después 31 %), vivienda de alquiler (antes 7,9 % vs después 9,8 %) mientras que descienden un poco los hoteles (antes 56,8 % vs después 49,9 %).

Tras la celebración del Consejo Canario de Turismo, la titular del área y la directora del proyecto “Canarias Fortaleza”, Cristina del Río, han ofrecido además detalles sobre los resultados del “Laboratorio global de protocolos de seguridad turística.

Estos protocolos de seguridad tienen como objetivos “minimizar el riesgo de contagio por covid-19 en el archipiélago” y “garantizar la máxima seguridad posible de todos los canarios, turistas y pasajeros”, ha explicado la consejera para añadir que esta normativa estará en constante revisión y será susceptible de modificación según las necesidades sanitarias.

Castilla ha recordado que “sigue luchando” por los test en origen y en destino y por “esa reciprocidad sanitaria”, dado que la prioridad es que también los visitantes “cuiden” a quienes viven en el archipiélago.

Con los protocolos presentados este martes la Consejería canaria ha querido “territorializar” los elaborados por el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), con la intención de “acaparar todas las actividades posibles que puedan ser de afección al turismo” de las islas, ha señalado la consejera para concretar que, por ejemplo, se han creado protocolos para las excursiones acuáticas.

En concreto, se han fijado medidas para todos los sectores que afectan al turismo como líneas aéreas, aeropuertos, alojamientos, playas y actividades en la naturaleza, entre muchos otros.

Por ejemplo, en los alojamientos se deberán respetar los dos metros de distancia y evitar los productos no biodegradables y en las playas se establecerá una separación entre las hamacas, además de que se han establecido medidas de actuación tanto para las excursiones tradicionales con guía, como para safaris o actividades náuticas.

Sin embargo, la Consejería aún trabaja por el mantenimiento de los bufets y por un mayor seguimiento de los clientes, ha explicado la directora del proyecto.

Asimismo, la consejera canaria de Turismo ha considerado que se debe “tomar con prudencia” la reapertura de las fronteras prevista para este miércoles 1 de julio y ha insistido en la importancia de los test.