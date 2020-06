Ramón Trujillo: “En el caso Juan Luis Guerra lo que hay es un absoluto descontrol de los fondos públicos”

El concejal de Izquierda Unida (IU) y líder de Unidas Podemos (UP) en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, sostuvo ayer que, a su juicio, el informe elaborado internamente por el Ayuntamiento capitalino sobre el caso Juan Luis Guerra “confirma muchas de las irregularidades ya denunciadas” sobre este polémico expediente de contratación por parte del Organismo Autónomo de Fiestas con vistas al carnaval de 2019.

A modo de conclusión sobre el tema, Trujillo no dudó en apuntar que “aquí lo que hay es un absoluto descontrol de los fondos públicos”. Para justificar tales palabras, el portavoz de IU-UP en la capital tinerfeña consideró que tal descontrol “es indiscutible, porque no sabenos cómo se gastó ese dinero [unos 500.000 euros], no se acredita el gasto y, por lo tanto, con ese dinero puede haber pasado cualquier cosa, que se haya destinado a lo previsto o a cualquier otra cosa”.

A este respecto, tanto en la denuncia inicial como en las sucesivas ampliaciones de la misma (van dos), se incluye la siguiente frase: “Resultan evidentes los indicios racionales de criminalidad de los delitos de prevaricación y malversación y, por tanto, la necesidad de investigar cuál fue el destino final del dinero y cómo fue repartido y entre quienes y sí, realmente, fue invertido en su totalidad en la celebración del concierto y sus gastos o si, por el contrario, se utilizó para pagar otros “compromisos económicos” con Radio Club Canarias, S.A, en período preelectoral”.

Trujillo realizó dichas declaraciones durante la mañana de ayer en el exterior del Palacio de Justicia santacrucero, a donde acudió para ampliar la denuncia presentada por su grupo municipal ante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las informaciones que, sobre este asunto, ha ido desvelando DIARIO DE AVISOS. Junto al de IU-Up estaba su compañera de filas en el grupo municipal santacrucero, Dolores Espinosa, firmante igualmente de la denuncia.