Tres artífices para una moción de censura en Santa Cruz de Tenerife

Será el lunes, el martes, o el miércoles, pero será. Ayer, a las seis y media de la tarde, se consumó la intención de CC, PP y Evelyn Alonso (Cs) de presentar una moción de censura contra el actual equipo de Gobierno de Santa Cruz, en el que el apoyo de Alonso se convertía en fundamental tras la salida de Juan Ramón Lazcano. Es muy probable que el 16 de junio de 2019, un día después de que Patricia Hernández tomara posesión como alcaldesa, se empezaran a dar las primera puntadas de un traje que está a punto de ser entregado. Es igualmente cierto que romper el pacto en la capital no es algo que se decida exclusivamente a nivel municipal, por lo que, son las direcciones a nivel insular, regional y nacional, las que finalmente impulsan firmas como la de ayer en una notaría del centro de Santa Cruz.

Teodoro García Egea, secretario general del PP, Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias y senador de CC, y Manuel Domínguez, diputado regional y presidente insular del PP, son los tres impulsores de un cambio que lleva aparejados otros parabienes. Desde que el desterrado Asier Antona se negara a acatar las órdenes de Egea para que CC y PP gobernaran en Canarias, el secretario general del PP viene rumiando, junto a su amigo Clavijo, la forma de devolverle la jugada al PSOE, y qué mejor manera que arrebatándole una de las joyas de la corona de los socialistas. Para ello necesitaban de la colaboración de Manuel Domínguez, quien se prestó a amparar a los ediles del PP en Santa Cruz. El presidente del PP en Tenerife, con este movimiento busca no solo devolver algo de protagonismo a los populares tras el varapalo de las últimas elecciones, sino también cimentar su deseo de convertirse en presidente regional del PP cuando llegue el momento. Mientras, Fernando Clavijo, prepara el terreno para reconstruir una Coalición Canaria en horas bajas, falta de liderazgo, y que con esta moción de censura ha dejado en entredicho a su secretario insular, Francisco Linares, quien descartó públicamente cualquier posible censura. Lo que parece claro es que el éxito de esta operación en Santa Cruz abre la puerta a que se repita en otros puntos del Archipiélago en los que los frágiles equilibrios políticos se prestan a este tipo de intervenciones nada quirúrgicas.

Cs anuncia medidas contra Alonso, que hace un año quería echar a CC

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) se pronunciaba ayer sobre la moción de censura, desmarcándose de “cualquier iniciativa que persiga erosionar la estabilidad del municipio”. La formación mostró su sorpresa ante la decisión de la concejal Evelyn Alonso, “quien incumplió las directrices del partido”, así como ante “la irresponsabilidad del resto de formaciones políticas, que además no han tenido en cuenta ni a los órganos competentes de Cs ni han respetado la decisión manifestada por los mismos”. Cs avanzó que será el Comité Permanente de la formación el que tomará en los próximas días una decisión respecto al incumplimiento de Alonso.

Mientras, ayer mismo, Ramón Trujillo (UP), recordaba cómo, en los cuatro años que compartió con Alonso en la oposición, “criticaba con bastante dureza a CC, incluso más que lo que podía hacerlo yo”. “Lo que me pregunto es qué recibirá con una decisión con la que traiciona a su partido, cambia su discurso, y se convierte en tránsfuga para volver a restaurar un régimen caciquil en Santa Cruz”.

De momento, lo que ha trascendido es que Alonso se decanta por gestionar la Sociedad de Desarrollo, que Guillermo Díaz Guerra (PP) será el primer teniente de alcalde, Tarife volvería a Urbanismo y Alicia Cebrían se haría cargo de Deportes.