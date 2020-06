Una lección a España

La víspera del Día de Canarias, ocho hombres que han regido los destinos de esta tierra dieron una lección de coherencia a los políticos del resto del país. Jerónimo Saavedra, Lorenzo Olarte, Fernando Fernández, Manuel Hermoso, Román Rodríguez, Paulino Rivero, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres, ocho de los nueve presidentes de la democracia -con un recuerdo especial para Adán Martín por parte de todos ellos- hablaron de Canarias con un cariño extremo y, lo que es más importante, con deseos de luchar unidos porque no caigamos. Mientras en España la crispación se ha adueñado del Congreso y la pelea barriobajera y el navajazo se han hecho norma, en Canarias no. En Canarias, expresidentes de todas las ideologías apoyaron al Gobierno de Ángel Víctor Torres y desnudaron sus sentimientos ante las cámaras de la Televisión Canaria, que prestó un importante servicio público. Quiero felicitar a su máximo responsable, Paco Moreno, por la iniciativa de reunirlos a los ocho y que los ocho hablaran de las islas a calzón quitado, sin un segundo de crispación y poniendo sobre la mesa problemas y soluciones. Para mí, Ángel Víctor Torres ha sido un descubrimiento como político, pero sobre todo como ser humano. No lo conozco personalmente, pero me parece, ante todo, una buena persona y sus actos hasta la fecha han sido coherentes con los intereses del pueblo al que sirve. Me alegro también de la lucidez de sus antecesores, puesta de manifiesto en este programa. Y quizá nadie como ellos para aconsejar a los políticos actuales para que trabajen de la mejor forma en beneficio de su pueblo. Siempre se ha dicho que la veteranía es un grado. Es verdad, están en la historia de Canarias y lo demostraron el otro día en ese programa. Sentí emoción al escucharlos. Y dieron una lección al resto del país.