Prisión incondicional sin fianza para el presunto autor del asesinato de Carol

J.J.G. / EP

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Orotava (Tenerife) con competencias en Violencia sobre la Mujer ha ordenado este jueves el ingreso en prisión incondicional y sin fianza del presunto autor de matar a su expareja, Carolina Fumero, en Santa Úrsula como supuesto responsable de un delito homicidio y otro de quebrantamiento de condena. Durante la declaración el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Respecto a las otras cuatro personas que fueron detenidas han quedado en libertad provisional, si bien a una de ellas se le considera presunta encubridora de los hechos, mientras que a los otros tres se les acusa como presuntos autores de un delito de omisión del deber de impedir un delito.

Han transcurrido varios días, pero continúa la incredulidad entre los vecinos del barrio de La Corujera, en Santa Úrsula, tras el presunto asesinato el pasado fin de semana de Carolina Fumero, de 43 años, supuestamente a manos de su expareja, J.M.Q.T, de 44, y cuyo cadáver apareció el pasado lunes en una fosa séptica de la vivienda sita en la esquina de la calle Las Turcas con la céntrica calle Guanches. Además, ayer se confirmó que la Guardia Civil ha detenido, además de al presunto autor del asesinato, a otras cuatro personas más. DIARIO DE AVISOS pudo contrastar la incredulidad entre los vecinos de La Corujera por un hecho que empaña su diaria tranquilidad. El sepelio de Carolina F.M. tendrá lugar hoy en Los Silos, en cuya cripta será velada hasta el mediodía, cuando se procederá a sus honras fúnebres.

En la farmacia, la tienda de moda, así como en los bares, guachinches de La Corujera y el resto del municipio de Santa Úrsula el pesar y la indignación entre el vecindario eran notorios, con lazos violetas como repulsa por el crimen machista de esta mujer.

En una jornada gris por la panza de burro, las persianas siguen cerradas en esa vivienda de dos plantas y un gran salón. Varios vecinos de este barrio de las medianías, que prefirieron mantener el anonimato, destacaron que era una “buena chica” y que este suceso “ha sido un duro palo”.

Reconocieron que ambos llevaban varios meses conviviendo juntos en la primera planta de esta casa propiedad de la familia del varón, en La Corujera, donde en la segunda vivía su padre y su hermana. “Ahora están en casa de uno de los hijos mayores, es normal”.

Destacaron que Carol, natural de Los Silos y vecina durante muchos años del municipio del Puerto de la Cruz, donde era fácil verla por el entorno de la plaza del Charco, trabajaba cuidando a un anciano en la zona de La Quinta, también en Santa Úrsula. Allí residía tras deteriorarse la relación durante el confinamiento y dejarla. El pasado 30 de mayo, él la agredió en la calle, por lo que fue denunciado por la Policía Local por malos tratos y se decretó una orden de alejamiento.

El detenido como autor del presunto delito de homicidio “no tenía un trabajo conocido”, se le veía paseando con una “motillo por aquí y por allá”, le gustaba jugar al billar y era, supuestamente, “habitual consumidor” de sustancias estupefacientes; incluso pudo intentar involucrar también a la fallecida en sus hábitos.

Ambos tenían hijas ya mayores de edad de relaciones anteriores, la de él de unos 25 años y la de ella de 19. “Hay gente que dice que pudo dudar entre tirar su cuerpo a la fosa séptica o al mar”, comentó un lugareño, y que pudo pedir ayuda a algún amigo para deshacerse del cadáver. “Posiblemente fue por despecho, no era el mismo desde la separación”, afirmó un vecino a las puertas de uno de lo bares del barrio. “Al parecer, ya le rondaba por la cabeza asesinarla”, manifestó.

Esta versión también pudo ratificarla DIARIO DE AVISOS por medio de otra persona cercana a su anterior pareja, ya que al despedirse de su hija, le dio 50 euros y le dijo, “cógelo, a lo mejor no te doy dinero en mucho tiempo”.

< ► > Una imagen de la concentración de repulsa convocada por el Foro Contra la Violencia de Género ayer en la plaza de la Candelaria, en Santa Cruz. Fran Pallero

El sistema no funciona

En el Archipiélago se celebraron ayer concentraciones y minutos de silencio de condena y repulsa ante este crimen machista. Medio centenar de personas se concentraron en la plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife y en la Calle Triana de Las Palmas. La portavoz del Foro Contra la Violencia de Género en Tenerife, Elisa Pérez, reiteró que “el sistema no funciona y las maltratadas no están seguras”. “Ante una orden de alejamiento y con denuncia, la mujer vuelve a ser asesinada. Esto implica un mensaje claro, el sistema no funciona y las mujeres no denuncian en muchas ocasiones porque no se sienten seguras”, dijo.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, manifestó que “lanzamos nuestro más profundo rechazo a la violencia machista, en todas sus manifestaciones, y nuestro compromiso con la igualdad. Es triste que tengamos que tener minutos de silencio, y los hombres nos tengamos que avergonzar de aquellos de nuestro mismo sexo que son capaces de hacer actos tan macabros y repugnantes”.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, argumentó que, “una vez más, la violencia machista vuelve a dejarnos abochornados” y pidió a la sociedad que “no se haga insensible” ante situaciones como esta. Además, apeló a la responsabilidad de las instituciones, “que debemos preguntarnos si podíamos haber hecho más por evitarlo”.

El Instituto Canario de Igualdad mostró su “más enérgico rechazo y condena” ante el crimen de Carolina. Su muerte eleva a 94 el número de mujeres que han fallecido en Canarias desde el año 2003 a manos de sus parejas o exparejas, y la segunda reconocida este 2020.