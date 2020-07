Pues interpondré una demanda

Tengo que hablar con mi amigo Juan Inurria, que también es mi abogado, a ver si procede una demanda contra el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Resulta que cedí al municipio parte de mi biblioteca y la colección completa de 25 años de Canarias Confidencial, el primer boletín de su género que se editó en las Islas y que luego tuvo muchos imitadores. Es la única colección que existe. No hay otra. Me han dicho que todos mis libros se encuentran, en un estado lamentable, en el antiguo salón de actos de la Casa Ventoso. Supongo que llenos de nidos de ratas. Entre estos miles de libros cedidos, esa colección citada que para mí tiene un gran valor sentimental e histórico. Como los libros no cumplen la misión para la que fueron donados –que estuvieran a disposición de la gente, como por otra parte parece lógico, en la Biblioteca Municipal—solicitaré el documento de cesión y demandaré al Ayuntamiento la inmediata entrega de los miles de ejemplares, si es que los ratones no han dado cuenta de ellos. Ni siquiera sé quién es el concejal de Cultura de la ciudad, pero no le echo la culpa a él o a ella porque la desidia viene de atrás, desde los tiempos de Marcos Brito y siguió con Lope Afonso; no es cosa de esta corporación, que sin embargo ha seguido actuando de forma negligente en la custodia de lo cedido. No soy amigo de demandas, para nada, pero me fastidia que unos libros que fui adquiriendo durante años y años y un boletín que me costó sangre, sudor y lágrimas, se pierdan para siempre, abandonados en un local inmundo. Esa desidia dice poco del nivel cultural de mi pueblo, en el que hace mucho tiempo que dejé de creer. Pediré a un juez que me devuelvan lo que no quieren y tampoco han sabido cuidar.