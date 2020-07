Ha escrito Fernando Muniesa un libro, La cara oculta del Estado (Actas), que ha subtitulado Historia crítica de los Servicios Secretos españoles. Fernando es un experto en comunicación corporativa y en demoscopia, pero tiene una especial inclinación a manejar información confidencial. Y esto le acerca bastante a los servicios secretos, no sólo españoles, sino extranjeros. En su libro, que está documentadísimo –y que no he terminado de leer porque es bueno hacerlo muy despacio-, hace referencia a aquella celebérrima Operación Manuel, es decir, cuando un celoso guardia civil de El Hierro confundió el Manual Operating (Manual de Operaciones) del Orion P-3 americano que se estrelló en la Curva del Mocanal, en La Frontera, con una supuesta operación secreta, en plena guerra fría. Cita informaciones de Luis Mardones, a la sazón gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, que fue quien me contó a mí la anécdota, que puso en alerta a los servicios secretos de medio mundo. Ya la he contado muchas veces, no vale la pena insistir. Sí ponderar el trabajo de Fernando, buen amigo mío desde los tiempos en que trabajó para ATI, cuando el nacionalismo barría (ahora lo barren). No sé si Muniesa sabrá que las autoridades norteamericanas alertaron a las españolas de una inmediata erupción volcánica, la del Teneguía en 1971, gracias a unas sondas que la Armada USA y la CIA habían colocado meses atrás en el fondo marino para detectar la presencia en nuestras aguas de submarinos soviéticos. El rastro de uno de ellos era seguido por el Orion estrellado en El Hierro. La guerra fría se trasladaba constantemente de escenarios. Y Canarias era un punto estratégico para las potencias. En las Islas todo se aprovecha: con unos restos del avión siniestrado (hubo siete muertos, creo, todos los militares que iban a bordo) alguien fabricó un tambor, que suena durante la Bajada de la Virgen de los Reyes.