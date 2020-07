Trepó cada noche hasta la ventana de la UCI para acompañar a su madre, enferma de Covid

Jihad Al-Suwaiti, un palestino de 30 años, trepó cada noche hasta la ventana de un hospital para poder ver a su madre, ingresada en la UCI. El joven no tenía permitido el acceso por el protocolo frente al coronavirus.

Desde el alféizar, día tras día, Jihad siguió la evolución de su madre, Rasmi Suwaiti, de 73 años, que, aislada, no pudo superar las complicaciones derivadas del virus.

La poderosa imagen está dando la vuelta al mundo, la de un hijo que quiso estar cerca de su progenitora los últimos instantes de su vida y despedirse pese a los estrictos impedimentos.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

