“Abre la p*** boca ya, vieja cascarrabias”: el polémico vídeo que muestra las vejaciones en un geriátrico

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia están investigando una residencia de Terrassa (Barcelona) tras la aparición de un vídeo en las redes sociales en el que se ve a una cuidadora que ejerce un trato vejatorio a una anciana postrada en una cama.

En el vídeo se ve a una joven cuidadora que está intentando dar de comer a la anciana, a la que llama por su nombre, Elisa, y le dice: “Va, abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias”.

Mientras otra de las cuidadoras se ríe de la situación, con la mascarilla medio caída, la que está intentando dar de comer a la anciana se dirige a la cámara que filma y asegura: “Yo no soy así, que conste, pero me saca de quicio”.

A continuación, la joven empleada vuelve a dirigirse a la anciana a la que le grita: “¡Elisa, la pastilla! ¿No entiendes que te la tienes que tomar? ¿No lo entiendes?”.

Mientras su compañera no deja de reír, la cuidadora termina gritando: “¡Mira! ¿Sabes qué? Si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duele de los pies a la cabeza, te vas a joder, ¡hombre ya, la puta pastilla!”. Al mismo tiempo, se ve cómo la cuidadora arroja la pastilla supuestamente a una papelera.

Tras la difusión del vídeo la Consellería ha informado de que “ante estas imágenes que muestran un trato vejatorio en una residencia de personas mayores, el Departamento ha activado la inspección de los servicios sociales”.