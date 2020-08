Mata de un tiro al empleado de una conocida hamburguesería porque la comida tardaba

El joven empleado de una conocida cadena de hamburgueserías perdió la vida el pasado sábado en el condado de Orange, en el centro de Florida (Estados Unidos), a manos de un hombre que le disparó con un arma de fuego.

El presunto asesino fue llevado al local por una mujer, presumiblemente su pareja, que se quejó porque tardaban en entregarle su pedido, según informaron medios locales.

Desmond Armond Joshua, de 22 años, quien había empezado a trabajar en el restaurante solo unos días antes, falleció poco tiempo después del incidente en el hospital al que fue trasladado de urgencia, según confirmó la oficina del alguacil de la zona.

La mujer, que aguardaba su comida, comenzó a enfadarse y a gritar y llegó a amenazar con que iba a llamar a “su hombre” para que arreglara la situación.

Last night, Desmond Joshua, 22, was shot and killed in the parking lot at the Burger King on E. Colonial Dr., where he just started working. Detectives arrested Kelvis Rodriguez-Tormes, 37, on charges of 1st Degree Murder, Destruction of Evidence & Possession of Firearm by Felon pic.twitter.com/gIVJeFGGGR

