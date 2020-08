Reino Unido aún no ha levantado el veto para las Islas: la ‘traca final’ del turismo canario

La cuarentena de 14 días decretada por el Reino Unido para los viajeros procedentes de toda España, incluida Canarias, protagonizó uno de los golpes más sonados en una incesante secuencia de acontecimientos que, poco a poco, parecen estar dinamitando al sector turístico de las Islas. Esta decisión, sin embargo, que fue tomada hace ahora tres semanas, ha perdido fuelle mediático, contrastando con las repercusiones que tiene para esta actividad productiva, de la que dependen el 40% de los empleos y el 35% del PIB del Archipiélago, aparte de que se trata de un mercado que representa el 37% de los visitantes que llegan a la región cada año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba entonces en sede parlamentaria que “no hay razón ni argumentos que sostengan, desde el punto de vista científico, la cuarentena” impuesta por Reino Unido. E, incluso, iba más allá, afirmando que mantenía conversaciones al más alto nivel con la Administración de Boris Johnson, a fin de que los vetos atendieran a la situación epidemiológica de cada territorio, de modo que comunidades como Canarias pudieran quedar exentas de esa medida.

Aparte del aislamiento obligatorio, que ya de por sí supone para el turista una duda sobre si viajar a dicho lugar o no, el premier ordenaba incluir a todo el país en la lista de destinos a los que no se recomienda desplazarse por motivos sanitarios, algo que, no obstante, carecía de concordancia con sus propios datos, pues manejaba valores mucho más elevados, a nivel porcentual, que los correspondientes al Archipiélago. Un dato que recordaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al tiempo que se mostraba esperanzado por las negociaciones entre España y Reino Unido.

Fruto de los contactos entre sendos ejecutivos, al parecer, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Exteriores español, se había iniciado un proceso de reforma de la normativa vinculada a la imposición de estas restricciones y recomendaciones de viaje. Especialmente, porque de acuerdo con la ley británica solo podía aplicarse a naciones completas, no segmentarla por zonas, como le pedía España. Esta circunstancia podría explicar, en cierto modo, que más de 20 días después todavía no se haya puesto una solución sobre la mesa, a pesar de la crítica situación que atraviesa el turismo canario, acogotado por los vetos internacionales.