Investigan una presunta estafa con ‘bitcoins’ en Tenerife que afecta a 32.000 familias

La Policía Nacional investiga en Tenerife una presunta estafa piramidal con ‘bitcoins’, que está bajo secreto de sumario y afecta a unas 32.000 familias, según los cálculos de la propia empresa, Arbistar 2.0, con sede en la isla.

El CEO de la compañía, Santiago Fuentes, niega que haya una estafa piramidal “o un ponzi” y reduce el caso a un “error informático” que subsanarán en los próximos días para proseguir con la actividad, y que contabiliza en unos 10.000 bitcoins –valorados en más de 90 millones de euros–.

En unas declaraciones realizadas a Televisión Canaria y recogidas por Europa Press ha negado también que la cúpula de la compañía se haya repartido los ‘bitcoins’ de los inversores –“estaríamos todos en Dubai o las Bahamas”– y garantiza que cuando acabe el proceso, “como mínimo”, se recuperará lo invertido.

Además, ha comentado que en ningún momento han decidido cerrar la empresa “y desaparecer” y tampoco se ha “escondido”, pues sigue en Tenerife. “No he hecho nada malo como para tener que huir, lo único que he hecho es esconderme por precaución de ciertas personas que no han entendido qué ha pasado”, ha agregado.