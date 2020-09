Se desmaya al saltar en paracaídas “por la falta de oxígeno al cerebro”

Un hombre perdió el conocimiento en pleno salto de paracaídas por la falta de oxígeno y al despertarse, antes de tocar el suelo, sufrió un ataque de pánico. Todo esto es lo que se aprecia en un vídeo que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

“Esto ocurre por la falta de oxígeno al cerebro por las fuerzas G. 4 o 5 fuerzas G pueden ser mucho para el cuerpo. Imagínate que tu cabeza pesa cinco kilos, durante ese momento pasa a pesar 30 kilos”, indica el hexacampeón mundial de parapente, Horacio Llorens, en una información recogida por Antena3. “A mí personalmente nunca se me ha mareado un pasajero”, detalla.

“Lo que vas a soportar es una sensación de estrés muy fuerte, a la par que una experiencia maravillosa”, narra Llorens.

Let’s go SkyDiving he said. It will be fun he said pic.twitter.com/w1P5N1p8tb

— Unhip.OldGuy (@UOldguy) September 5, 2020