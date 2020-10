Arriaga: “Cs debe dar estabilidad, no jugar con sillas y sillones”

De ser expulsado de Ciudadanos, a coordinar el partido en Canarias. El próximo día 14 de octubre se cumplirá un año desde que Enrique Arriaga fuera readmitido como militante y mucho ha cambiado desde entonces. Las pasadas elecciones generales casi borraron a la formación del mapa, dejando fuera del Congreso a la única diputada que tenían por Canarias, Melisa Rodríguez. Con Vidina Espino y Ricardo Fernández de la Puente en la oposición en el Parlamento de Canarias, Arriaga se ha convertido, con el tiempo, en el peso fuerte del partido en las Islas. Es vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación. Pero es que además, esta semana sumaba otro cargo: la Consejería Insular de Cultura.

– ¿Cómo va a compatibilizar todas estas responsabilidades?

“Pues gracias al equipo que tengo en el Cabildo. Tengo unos directores que son los que van a echarme una mano, quienes van a estar implantando todas las medidas y haciendo el seguimiento. Las directrices generales las coordinaremos desde el área, pero en el día a día, ese equipazo es el que lo va a posibilitar”.

– Le han encargado coordinar Cs en Canarias, un partido que viene de meses de descoordinación y decisiones contradictorias. ¿Cómo afronta el reto?

“Con muchísima ilusión, responsabilidad y ganas de trabajar. Y mi papel va a ser volver a recuperar la ilusión y la confianza de todos los votantes de Cs. Ahora toca reconstruir toda la estructura orgánica del partido. Es decir, ya tenemos el comité autonómico, ahora falta constituir los comités insulares y las agrupaciones locales, ahí quiero volverlas a renovar, crear la estructura para que todo vuelva a estar bien armado y empezar a hacer todo el trabajo, ir trasladando el mensaje y la línea que nos marcan desde la cúpula nacional”.

– ¿Cuál será el papel de Cs respecto a los gobiernos conformados tras las pasadas elecciones en las Islas?

“Desde el partido ya se ha dicho, incluso cuando ocurrió la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que el partido lo que busca ahora es la estabilidad de las instituciones. Entonces bueno, en Santa Cruz pasó lo que pasó… pero incluso se está hablando mucho del Gobierno de Canarias, del Cabildo… Pero ahora mismo, los gobiernos están conformados y lo que queremos es que tengan estabilidad para poder poner en marcha todas las ayudas que necesitan las empresas, las pymes y las personas que lo están pasando mal. No es el momento de estar con un juego de sillas y sillones, no toca eso”.

– Entonces, ¿no son ciertos los rumores que pueda haber de una posible complicidad entre Cs y el PP para pactar una moción al Pacto de Progreso?

“No, no, no. Esa no será nuestra línea. Nuestra línea es dar estabilidad a las instituciones, seguir adelante y que hacer que se centren en lo realmente importante que es salir de la pandemia”.

– ¿Ha estudiado la posibilidad de que Cs se sume al actual Gobierno de Canarias?

“No nos lo hemos planteado. De todas formas, estando Podemos no nos lo plantearíamos porque es una de las líneas rojas de nuestro partido”.

– ¿Cuál será la posición de Cs con respecto al nuevo Gobierno que se conforme en Santa Cruz de La Palma?

“Ahora mismo lo estamos valorando y no hemos decidido nada. Lo que ha ocurrido ha sido una decisión del PP, nosotros estábamos en el Gobierno y ahora toca ver qué pasa y cómo queda la estabilidad de ese Gobierno”.

– A nivel nacional el partido también ha cambiado su estrategia. Ahora parece que Inés Arrimadas quiere regresar al centro político que marcó los inicios de Cs y pactar con el PSOE los Presupuestos Generales. ¿Qué opinión le merece?

“En la nueva etapa del partido, con la nueva ejecutiva que salió de la última Asamblea General, Inés Arrimadas ha decidido ser útil, que es como tiene que ser nuestro partido. Cs tiene que ser un partido de centro, el “no es no” no vale para absolutamente nada. Sin embargo, lo que está haciendo Arrimadas es intentar participar e intentar aportar un poco de las líneas de Cs, del ADN de Cs, con acciones como aprobar el presupuesto o buscando que cualquiera de las decisiones que se tomen sean lo más centradas posibles y que no vayan hacia los extremos. De esta forma no habrá que pactar decisiones complicadas con partidos independentistas como puedan ser Bildu o ERC”.

– Después del resultado de Cs en las pasadas Elecciones Generales, ¿cree que esa vuelta al centro es lo que el partido necesita?

“Efectivamente, es el sitio de donde nunca debimos salir. Ese hueco del centro es muy importante tenerlo cubierto y Cs debe estar ahí en los momentos determinantes. Nuestra función debe ser tirar de la izquierda y de la derecha hacia el centro para que no se vayan a los extremos”.

– Y en el Cabildo, ¿sigue habiendo buena relación con el otro partido en el Gobierno, con el Psoe?

“Sí, no hay ningún tipo de problema con el pacto, sigue siendo sólido y seguimos trabajando codo con codo para sacar la Isla adelante”.

– ¿Es el grupo de Cs un equipo unido dentro del Cabildo? Hace poco usted ha asumido una de las áreas de su compañera, Concepción Rivero…

“Ahora mismo estaba hablando con ella, no hay ningún problema. Nosotros trabajamos unidos junto con nuestros socios de Gobierno, y somos un grupo muy cohesionado, todas las decisiones las tomamos de forma consensuada”.

– Dice que es un grupo cohesionado, ¿es también estable? Visto lo ocurrido en Santa Cruz y con las diferencias de Concepción Rivero respecto al área de Cultura, hay rumores de que se dé un caso Lazcano-Alonso en el Cabildo…

“Eso no se ha planteado y no es posible en el Cabildo”.

– Ahora que también es responsable del área de Cultura, ¿cuáles van a ser sus primeras acciones en este ámbito?

“Inicialmente estamos centrados en lo que es la recuperación del sector y todas las ayudas que tenemos que implementar para poder ayudar al sector en este momento en el que está todo prácticamente parado o se exige un aforo muy bajo. Muchos sectores lo están pasando muy mal, pero en especial el de la cultura. Estamos articulando todas las subvenciones, las tenemos muchas de ellas ya en marcha y otras saldrán en breve, esta misma semana. Y luego, por grupos, hay que intentar buscar otras vías que puedan dar visibilidad a la cultura para que se puedan sacar adelante los proyectos culturales”.

-¿De qué forma?

“Pues una de las formas puede ser integrar la innovación con la cultura de tal manera que ciertos espectáculos que ahora mismo no pueden hacerse con público, pues se puedan ver en streaming. También utilizar las nuevas tecnologías para poder llegar a todos los lugares. Ya hemos hecho una experiencia piloto con museos, con visitas virtuales a través de Internet y con una aplicación específica. En fin, se trata de seguir ayudando al sector que tan mal lo va a pasar en esta crisis”.

– ¿Han cuantificado ya las pérdidas en este sector?

“No está cuantificado, al igual que ocurre en el sector turístico. Pero vamos, las pérdidas van a ser muy importantes. Por eso tenemos que estar ahí ayudando. Hay muchas actividades que se han cancelado, incluso a última hora, por informes que nos decían que se habían producido brotes o repuntes de la COVID. Así que al final, esas inversiones van a pasar a ser pérdidas”.

– ¿Cómo van las conversaciones con los colectivos del ámbito cultural?

“El director insular de Cultura se incorporó ayer [el miércoles para el lector] y ya está teniendo sus primeras reuniones de toma de contacto con las diferentes empresas, como son el Auditorio, el TEA, el Patronato Insular de Música y el Servicio Administrativo de Cultura. Cuando vaya tomando un poco de temperatura empezaremos a establecer esas reuniones en las que yo personalmente intentaré estar presente en la mayoría. La idea es intentar acompañar al director insular en esa primera ronda de reuniones para testear cuáles son las necesidades, las inquietudes del sector y poder darles solución”.

– Se ha dicho mucho en los últimos meses sobre las pérdidas millonarias que han tenido tanto Metropolitano como Titsa debido a la prestación del servicio esencial durante el confinamiento y la desescalada. ¿Se solucionará ese agujero con las ayudas del Gobierno regional?

“Sí, en principio se va a solucionar. El único problema que podemos tener es que las ayudas tardan en llegar. Entonces lo que suele hacer el Cabildo es realizar un adelanto previo para que la empresa no pierda Tesorería. Pero las ayudas ya están pactadas y están recogidas en una resolución. Ahora de lo que estamos pendiente es de las negociaciones de la Federación Española de Municipios para la parte urbana, para Santa Cruz y La Laguna. De hecho, se están basando las ayudas en los informes de pérdidas que han enviado todos los operadores, por lo que se trata de compensar esas pérdidas y no creemos que vaya a haber ningún problema de viabilidad con esas dos empresas”.

– A su llegada a la Corporación se anunciaron varias auditorías para evaluar la situación de las empresas públicas. Algunas ya han terminado y una de las que quedaban por hacer era la del Intituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). ¿En qué punto está?

“Se han empezado dos auditorías, una de Recursos Humanos que empezó antes del verano y otra de Gestión, y aún están en marcha. Son auditorías que no son fáciles y con las que queremos poner sobre la mesa cuáles son los problemas que tiene el ITER y a partir de ahí establecer planes para poder solventarlos y que la empresa pueda trabajar de forma más fluida, consiguiendo los objetivos que tiene marcados por sus estatutos”.

– Ustedes habían planteado que la cantidad de empresas públicas dificultaba la gestión, especialmente en torno al ITER. ¿Ya saben cuáles van a desaparecer o fusionarse?

“Estamos analizando qué empresas pueden ser factibles de fusionarse o cuáles son factibles incluso de traspasar a otra administración como puede ser el Gobierno de Canarias, no solamente del ITER, sino también otras empresas del sector público. Estamos estudiando los datos y la decisión se tomará cuando se tengan todos sobre la mesa, pero probablemente las próximas que se fusionen sean las Canalink, las del cable submarino, porque ahora mismo hay tres Canalink y puede que se fusionen en una”.

– La Corporación acaba de empezar a elaborar los Presupuestos de 2021, ¿cómo los ve?

“Va a estar complicado. Ya tenemos un adelanto de cuál es la previsión de ingresos y estamos calculando una pérdida en el presupuesto de unos 200 o 250 millones de euros. A partir de ahí, el año que viene será un año duro. Ayer [el miércoles para el lector] la ministra Carolina Darias dio la noticia de que a las Administraciones Canarias se les iba a excepcionar de la regla de gasto, con lo cual nos va a permitir al Cabildo utilizar el superávit y poder endeudarnos. Vamos a estudiar ahora, cuando salga el Real Decreto, la letra pequeña para ver cómo podemos articular los diferentes mecanismos que tenemos de financiación y así mantener el nivel de gasto y poder llegar a todas las necesidades del Cabildo”.

– ¿Teme que por esta merma de ingresos haya que renunciar a algunos proyectos clave, por ejemplo, en Carreteras?

“Los proyectos incluidos en el Plan de Recuperación Económica y Social se están llevando a cabo. Están todos prácticamente adjudicados, quedan solo la rotonda del padre Anchieta y la TF-24 con la TF-25, que se van a licitar en breve. Y para el año que viene, estableceremos otros, pondremos en orden las prioridades y en función del crédito del que dispongamos haremos más o haremos menos. Lo que sí hemos hecho es ir adelantando los procesos administrativos, de tal manera que ese cajón de proyectos que nos encontramos vacíos se está empezando a llenar y en un momento determinado si llega una financiación adicional podremos sacar un proyecto e incorporarlo. Igualmente, pensamos que no vamos a tener ningún problema”.

– ¿Qué opina de que el alcalde de La Laguna rechace el tranvía a Los Rodeos y plantee apostar por un nuevo hospital?

“Hemos dejado fuera de la petición de financiación a Europa el el tranvía porque entre las condiciones aparece que los proyectos a presentar deben estar terminados. El del tranvía no está terminado porque todavía no tenemos decidido cuál es el trayecto y queda a la espera de hacer ese estudio para preguntar a todos los habitantes de Tenerife cuál es su opinión sobre esa ampliación y cuál sería el trayecto elegido. Por lo cual cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río”.

– ¿Por qué aún no se ha hecho esa encuesta a los ciudadanos?

“Porque todas las partidas que teníamos previstas para ello se han destinado a ayudas sociales. Creemos que no es momento de hablar del tranvía, cuando hay gente que lo está pasando mal y empresas que necesitan ayuda. Cuando la situación se recupere, haremos el estudio”.

“TENEMOS UN MES PARA DECIDIR SI IMPULSAR EL TREN DEL SUR”

En el último pleno del Cabildo, celebrado el pasado vienes, se debatió sobre la posibilidad de solicitar a la Unión Europea financiación para el tren del Sur. Una decisión que dependerá del consenso de todos los grupos políticos, pero la cuenta atrás ya ha empezado: “Tenemos de aquí a un mes para decidirlo, porque hay que preparar la información y la propuesta por parte del Gobierno de Canarias, que tendrá que enviarse al Gobierno de España y a su vez el Gobierno de España a Europa”, avisa Arriaga a este periódico.

El consejero afirma que desde el grupo de Cs tienen “clarísimo” que “no podemos dejar pasar esta oportunidad”, que unos 2.200 millones de euros vengan para financiar la infraestructura, “porque en esta situación en la que estamos remontando la economía, esa cantidad de dinero aportaría muchísimo a la recuperación económica de la Isla”. Además, Arriaga dice no entender la posición de silencio de Coalición Canaria ante este proyecto que “desarrollaron durante 15 años cuando estaban en el Gobierno”.