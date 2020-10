Berta Pérez: “Desde que el Gobierno impuso la mascarilla estamos más seguros, pero me preocupa 2021: va ser muy duro”

Berta Pérez, consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización en el Cabildo de Tenerife (Psoe), acaba de iniciar la compleja tarea de elaborar los Presupuestos de 2021 de una institución insular en medio de un panorama de “incertidumbre” económica ante la segunda ola de la Covid-19 y con unas previsiones de ingresos mermadas dado el descenso en la recaudación del Igic durante el confinamiento. “Lo que nos espera el próximo año va a ser muy duro”, anticipa la consejera, que predice un 2021 “de reactivación” en el que “lo prioritario será lo social, el empleo, las empresas, los autónomos, el sector primario y las inversiones”.

– El presidente del Cabildo, Pedro Martín, dijo en varias ocasiones que Tenerife no aguantaría un segundo confinamiento… ¿A qué se refería?

“La situación es grave. Tenemos que ser responsables, no podemos engañar a la gente. Quiero darte unos datos… Nosotros somos una administración que no tiene capacidad impositiva, sino que el 47% de nuestro presupuesto viene del bloque de financiación canario y lo más importante de ese bloque es el Igic. Con la caída del Igic, la realidad es que había presupuestado 402 millones y que ahora las previsiones son de 262 millones. Es decir, se han perdido 140 millones de recaudación. Lo que dice el presidente es clarísimo, no podemos permitirnos otro confinamiento, la responsabilidad es total para todos”.

– ¿Cuánto dejará de percibir el Cabildo?

“Nosotros recibíamos por entregas a cuenta del bloque 35 millones de euros, pero con el confinamiento pasamos a 2’4 millones y en la desescalada la previsión subió a 13 millones”.

– ¿Confía en que podamos superar esta segunda ola y no nos veamos en una situación crítica?

“Desde que el Gobierno de Canarias impuso la mascarilla creo que todos estamos muchísimo más seguros. Y evidentemente, hay que evitar esos malos usos sociales, que no son solo de la gente joven. Pero evidentemente si la situación tiene un revés, la Comunidad Autónoma ya nos ha dicho que en caso de un segundo confinamiento lo que nos corresponderá no serán 13’4 millones sino que volveremos a los 2’4 millones. Y a mí lo que me preocupa muchísimo es el 2021. Porque el 2020 mal que bien lo estamos terminando pero lo que nos espera en 2021 va a ser muy duro”.

– ¿Cómo va la realización del presupuesto de 2021?

“Estamos con ese proyecto y al Estado le hemos dado las líneas muy iniciales del presupuesto, son líneas numéricas de cómo están las cosas ahora. Pero ya en el Cabildo tenemos que empezar a aprobar los criterios y caminar con estas incertidumbres e ir adecuando lo planteado a medida que haya certidumbre”.

– ¿Qué líneas básicas tendrá ese presupuesto de 2021?

“Los gastos serán principalmente para luchar contra los efectos de la pandemia. Creemos que los elementos externos que tanto nos condicionan serán mejores. Estará la vacuna, habrá la posibilidad de hacer pruebas de diagnóstico y seremos capaces de convivir de una manera muchísimo más normal con este virus. La ejecución del gasto estará dedicada al empleo, a los autónomos, a las empresas, al sector primario y por supuesto, al sector social. Y todo sin abandonar las inversiones que consideramos importantes para Tenerife, como el convenio con Acuaes para la depuración y saneamiento, el contrato de gestión de residuos y obras como la de Lora y Tamayo”.

– Ha dicho que 2020 mal que bien lo están terminando… ¿cómo va la ejecución del Presupuesto de este año?

“No estamos nada mal. Se ha gastado sobre todo en lo que es necesario para luchar contra la pandemia. A fecha de hoy, tenemos una ejecución presupuestaria de un 53%, el año pasado en esta misma fecha era de un 38%. Al hacer un Plan de Choque quitamos lo que considerábamos que en esta situación no se podía hacer o que no era prioritario y establecimos unas prioridades con unos criterios claros. Evidentemente, lo más que se está ejecutando en ese Plan de Choque es lo relativo al área social”.

– ¿Llegaremos bien a fin de año según lo previsto? ¿Habrá que recortar?

“Modificaciones presupuestarias estamos haciendo siempre porque el presupuesto se nos fastidió por completo. Teníamos unas líneas de actuación clarísimas y las hemos tenido que modificar totalmente para luchar contra la pandemia”.

– ¿Cree que contará con el apoyo de la oposición de cara a los nuevos presupuestos?

“Hay quienes hablan de hacer un gobierno de concentración y yo les digo lo que dice el presidente, que eso se hace desde una oposición responsable. Nosotros hicimos el Plan de Choque adoptando el 99% de las propuestas de todos los grupos y aún así CC no votó a favor. Y el otro día, precisamente para este Plan de Choque, hubo una modificación presupuestaria de dos millones de euros para abonar proyectos tan importantes como la reparación de daños del temporal de febrero y por una cuestión forzada que no entendemos, CC hizo una alegación para torpedear y ahora tardaremos un mes y medio en aprobarlo”.

– Además de las fuentes de financiación que ha citado, ¿hay posibilidad de acogerse a proyectos europeos?

“Se ha puesto sobre el papel la posibilidad de los trenes. Evidentemente, esto hay que estudiarlo y ver también qué capacidad tenemos. Gran Canaria siempre ha tenido claro lo del tren pero aquí no es una idea ni por la que apostemos ni que desechemos, no era nuestro modelo pero si nos lo dan, tenemos que estudiarlo. Evidentemente hay que hacer un estudio amplio y ver si nos podemos acoplar a otros proyectos, por ejemplo ahora en materia turística hemos cogido uno. Hay que buscar el dinero por donde sea, pero Europa no es nuestra fuente de financiación”.

– ¿Cuál es la capacidad del Cabildo de pagar a sus proveedores?

“Nos va muy bien, lo que es el Cabildo solo tarda 12 días en pagar, mientras que Cabildo consolidado que es con todas las empresas del sector público, estamos un poquito por encima de lo aconsejado, que son 30 días, y estamos a 32 días. En la época de la pandemia hicimos un mayor esfuerzo. Establecimos un mecanismo de pago a proveedores rapidísimo, la intervención dio el visto bueno e hicimos pagos asombrosos”.

– Usted está al frente del área de Modernización, ¿cómo ha influido la pandemia en la aplicación del Plan que han aprobado recientemente en este ámbito?

“Desde que llegamos en octubre de 2019 encargamos la realización de un Plan de Modernización. Iniciamos un proceso participativo, pasamos un borrador a los trabajadores e hicieron muchísimas y muy valiosas aportaciones. Fueron 137 personas que hicieron 250 propuestas. Nos devolvieron los resultados antes de marzo y cuando íbamos a aprobar el Plan nos vino la pandemia. Pero como lo teníamos diseñado, le dimos un impulso enorme en época de pandemia, aún sin aprobar era necesario ejecutar proyectos, sobre todo de la administración electrónica, ya que la gente no podía salir y necesitaba comunicarse con la Administración”.

– ¿Qué proyectos?

“Fuimos pioneros en la instauración de la videoconferencia y el otorgamiento de la clave permanente. Esta última es el sustitutivo del certificado electrónico pero es mucho más sencillo y te habilita para hacer los mismos procedimiento. Ya hemos dado 18.414 claves permanentes, que son la forma de comunicarse con la administración electrónicamente. Otro ejemplo es que no existían las comunicaciones electrónicas. Para comunicarme de un servicio a otro, iba por papel y en lo que se sellaba, se sacaba, se daba entrada y demás, podían pasar 3 días. Con esto hemos reducido el uso del papel en un 75%. Creíamos que todos estos proyectos saldrían más tarde, porque era necesario hacer la gestión del cambio, pero el cambio se gestionó solo porque no quedaba otra”.

– ¿Cómo se teletrabajó por aquel entonces?

“El teletrabajo fue de las cosas que la gestión del cambio hizo estupendamente, porque antes pensábamos que el teletrabajo implicaba que la gente se quedara en su casa y no trabajara. Sin embargo, se usó la gestión por objetivos, que consiste en que yo te digo unos objetivos y que tú lo cumplas. Evidentemente hubo áreas que tenían menos trabajo por su propia naturaleza, pero otras estaban a tope. Y hubo mucha empatía, pusimos 1200 redes privadas virtuales (VPN) en todas las casas para poder conectarse con el Cabildo e hicimos una compra de emergencia de ordenadores portátiles.

– ¿Y ahora mismo, continúan teletrabajando?

“Hay un mix, quienes realizan labores administrativas trabajan más o menos entre un 60 o 40% del tiempo de forma presencial. Tampoco creemos que siempre se deba hacer teletrabajo porque la creatividad se pierde. Además, hemos hecho un proceso participativo con el teletrabajo, estamos recibiendo las aportaciones de los trabajadores y me siento muy afortunada porque vamos por delante del Estado y, evidentemente, nos vamos a acoplar a la ley estatal. Yo creo que ya es impepinable que tengamos un proyecto de teletrabajo serio y esto no es solo establecer unos indicadores, una planificación o control, sino también dar ordenadores y establecer medidas de prevención de riesgos laborales”.

– ¿Cómo va el proceso para rebajar la tasa de temporalidad de los trabajadores de Cabildo?

“Teníamos un índice de temporalidad muy alto, del 37%, cuando la legislación estatal establece que debe estar en menos de un 8%. Se han reactivado las mesas con los trabajadores de manera exponencial. Había que hacer 86 procesos selectivos y de esos 86, la Corporación anterior convocó once, es decir, que ahora nosotros tenemos que hacer 75. Y estamos en ese proceso”.