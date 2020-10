Desvían a Lisboa un vuelo con destino a Canarias por una pelea grave a bordo

Un vuelo que partió desde Liverpool con destino a Tenerife Sur tuvo que ser desviado a Lisboa después de que, tras producirse una pelea a bordo, uno de los agredidos sufriera una herida de consideración.

El vuelo FR4346 de Ryanair había salido de la ciudad inglesa a las 06.25 horas cuando, tal y como relata el portal Aviation24.be, por motivos que se desconocen, se originó una pelea a bordo. En la misma, uno de los pasajeros se puso “muy violento” según testigos, por lo que la tripulación tomó la decisión de desviarse a Lisboa.

“Este vuelo de Liverpool a Tenerife fue desviado a Lisboa después de que un pasajero interrumpiera el vuelo. El avión aterrizó normalmente y el pasajero fue detenido por la policía a su llegada. Posteriormente, el avión pudo continuar su camino hacia Tenerife”, desveló un portazos de Ryanair.

The flight from Liverpool to Tenerife was diverted to Lisbon Airporthttps://t.co/i7yRyo38sw

— Liverpool Echo (@LivEchonews) October 19, 2020