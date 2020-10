Dos periodistas, Jesús Úbeda y Julio Valdeón, acaban de sacar a la calle una biografía de Raúl del Pozo, uno de los grandes del periodismo español. El libro se titula No le des más whisky a la perrita. ¿El resumen?: que Raúl es una gran persona y un inconmensurable periodista. He estado con él en tres ocasiones: un almuerzo en Madrid, con Pepe Oneto; trabajé cerca de él en el crimen de los alemanes en Santa Cruz (suceso que aparece reflejado en el libro); e hicimos juntos el Camino de Santiago, desde Roncesvalles, invitados por Seat. También lo vi alguna vez en Pueblo, durante unas prácticas de diseño que realicé junto al maestro Asensi. La biografía de Raúl del Pozo (La Esfera de los Libros) me parece muy original, escrita a cuatro manos, desde Madrid y desde Nueva York, y con entrevistas a personajes que han significado mucho en la vida de uno de los mejores periodistas españoles de finales del siglo XX y principios del XXI. No es nada barroca, como la que compuso Umbral sobre Larra, por ejemplo, en el año 65 del siglo pasado. Es amena y Raúl sólo puso una condición a los autores: que no hablaran de sus conquistas, lo cual fue cumplido casi a rajatabla. Raúl, que ejerció de maestroescuela en Cuenca antes de irse a Madrid, domina los clásicos, es un virtuoso de las palabras y tiene una imaginación desbordante. Se cagó en la madre de Santiago Carrillo en una comida, siendo comunista como él, y se lio a coñazos con el déspota y asesino Billy el Niño, creo que en la Gran Vía, por defender a un ciudadano que estaba siendo vejado por el indigno madero. Recomiendo la lectura del libro, que me zampé en dos noches, porque recuerda mi época, que -casi, casi- es la misma que la de Raúl. Y porque me hizo recordar la redacción de Pueblo, tan llena de humo.