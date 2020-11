El Parlamento de Canarias, con el rechazo del PP, prosigue con la tramitación del presupuesto de 2021

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles proseguir con la tramitación del presupuesto de 2021, que crece un 5% sobre el del año anterior hasta los 8.474 millones, al rechazar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular –CC-PNC se abstuvo–.

Las cuentas disponen de 304 millones más para los servicios básicos y un 17,5% más en inversiones y el consejero regional de Hacienda, Román Rodríguez, ha garantizado que se añadirán unos 1.000 millones que llegarán a través de fondos del Estado y de la UE.

Rodríguez, que ha valorado la “responsabilidad” de CC y Cs por no presentar enmiendas a la totalidad, ha comentado que los presupuestos servirán para iniciar la “remontada económica” de las islas porque son “expansivos y anticíclicos” y sin subir impuestos ni el endeudamiento.

El consejero ha incidido en el fotalecimiento de los servicios públicos, especialmente sanidad y educación, ha valorado la importancia que tendrá el Ingreso Mínino Vital, que ya beneficia a 7.000 canarios, y ha anunciado que los 30 millones del plan contra la pobreza finalmente se incorporarán a los PGE del próximo año.

“Estamos abiertos a negociar mejoras porque buscamos el consenso y el entendimiento”, ha señalado, subrayando que el presupuesto “no resuelve todos los problemas” pero ayudará a “encauzar” los problemas que ha generado la pandemia de coronavirus en el archipiélago.

El también vicepresidente del Ejecutivo ha tenido un tenso debate con la portavoz del PP, Australia Navarro, a quien ha acusado de hablar “sin estudiar y sin saber”, con una enmienda a la totalidad que es un “documentillo infame” lleno de “chascarrillos y lugares comunes”.

“Me lo leí dos veces y me tomé una pastillita para aguantar”, ha ironizado, lanzando un reto a Navarro acerca de si los presupuestos son reales. “Yo me voy si no se cumple y si se cumple se va usted, acepte esta apuesta”, ha comentado.

Navarro, por su parte, ha comentado que estos presupuestos no sacan a Canarias del “colapso” que sufre ante la “peor” crisis de la historia autonómica, con familias “que no tienen que comer”.

Ha señalado que Canarias “necesita un rescate” y las cuentas son “inútiles”, porque el presupuesto sanitario no cubre el gasto real, en derechos sociales sube muy poco, lo mismo que el turismo, un sector que ha quedado “noqueado” por la pandemia.

“HAN DEJADO A LOS CANARIOS SOLOS”, DENUNCIA EL PP

La portavoz popular ha reivindicado a su grupo como la “única oposición” en el Parlamento y cargado contra un Ejecutivo “cómodo y acomodado” que trata de “tapar las vergüenzas del Gobierno de Pedro Sánchez” y “engaña” a los canario con el ‘Plan Reactiva’.

Asimismo, ha dicho que se debe “cambiar el enfoque” del presupuesto porque la crisis es “profunda” y la recuperación “va a tardar en llegar”, especialmente en Canarias. “Han dejado a los canarios solos”, ha achacado al consejero.

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino (Cs), ha comentado que su grupo quiere “adecuar” el presupuesto de la realidad, pues “no tiene en cuenta” la segunda ola de la pandemia y hay que evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo.

Espino cree que las previsiones “no cuadran” si no se recupera el sector turístico y ha insistido en los problemas de gestión y ejecución presupuestaria que acumula el Ejecutivo en 2020.

Ha dicho que su grupo ha optado por “colaborar” para obtener unos “presupuestos mejores”, por ejemplo en las áreas de Economía, Agricultura y Turismo, y lamentado que no haya bonificaciones fiscales y medidas de apoyo a la hostelería.

“Dejen que ayudemos y colabores con nuestras enmiendas parciales”, ha indicado, mostrando su deseo de que las cuentas “no sean sectarias ni radicales”.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha comentado que los presupuestos “son los mejores” que se pueden hacer en un momento de crisis porque “protegen a los más débiles”, que se van a incrementar.

Ha dicho que las cuentas “mantienen las constantes vitales” de la sociedad y afeado al PP que presente una enmienda a la totalidad “sin presentar una alternativa”.

ASG: UNAS CUENTAS PARA RECONSTRUIR

“Yo hubiera hecho un esfuerzo para ayudar a reconstruir lo que ha destruido la crisis sanitaria en beneficio de los ciudadanos”, ha agregado.

En su opinión, los presupuestos atienden a las “necesidades” de los canarios, no hay recortes a la inversión, se mantienen las entregas a cuenta y aunque caen tributos del REF, los compensa el Estado.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha reducido a “un cuento” la enmienda a la totalidad del PP pues hoy “se están pagando” las medidas tomadas por su gobierno en la última crisis financiera, entre ellas el rescate bancario pagado con dinero público “que no se recuperó”.

Ha comentado que ahora, la pandemia ha paralizado toda la economía, pero se ha actuado “de forma contraria al austericidio”, salvando el sector público y protegiendo a las personas más vulnerables.

Marrero cree que el PP ha optado por “el cuanto peor mejor” y ha defendido los presupuestos canarios, “con una clara apuesta por lo público” y el fomento de los sectores productivos y la lucha contra el cambio climático.

Luis Campos, portavoz de NC, ha valorado que CC y Cs “hayan interpretado el momento” que se vive en Canarias y no hayan presentado enmienda a la totalidad, reconociendo que tampoco es un “cheque en blanco” al Gobierno.

Ha señalado que la enmienda a la totalidad del PP “es destructiva” y no presenta alternativas a las partidas de gasto, más allá de bajar impuestos, y ni reconocen los esfuerzos en servicios públicos, vivienda, inversiones y transición ecológica.

Campos ha valorado unos presupuestos “expansivos” a los que se sumarán otros 1.000 millones de fondos estatales y europeos y que permitirán, entre otras cosas, la contratación de miles de trabajadores sanitarios y profesores.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha comentado que el debate “no ha sido gratificante ni ha aportado nada” a los ciudadanos y pedido “más prudencia” al Gobierno porque aún “no se ha tocado fondo”.

Cree que “la remontada” a la que alude el Ejecutivo “es una ilusión” y apunta a orientar las cuentas hasta 2023, mostrando sus dudas de que haya personal suficiente en la administración para ejecutar los fondos.

“Deben crear un equipo técnico que los canalice”, ha indicado.

EL PRESUPUESTO OLVIDA EL PLAN REACTIVA, SEGÚN CC

Barragán no entiende por qué el ‘Plan Reactiva’ no está bien representado en el presupuesto, incumpliendo el acuerdo con los firmantes, de ahí que CC vaya a trabajar en las enmiendas por recuperarlo.

“El presupuesto es mejorable y debe ser dinámico para reaccionar con rapidez, tiene muchos encorsetamientos”, ha indicado, criticando también que caiga el gasto en partidas de personal en administración general.

Barragán espera que haya “debate y discusión” en el trámite de enmiendas y el Gobierno “no pase como una apisonadora”, como ocurrió con el decreto ley de turismo, aprobado pero sin que prosperase su conversión a proyecto de ley. “No augura nada nuevo”, ha señalado.

Iñaki Lavandera (PSOE) ha comentado que se vive “la mayor crisis económica” de la historia contemporánea y tildado de “ridículo” el papel del PP presentando una enmienda a la totalidad.

Al contrario, ha agradecido el rol de CC y Cs de buscar la “estabilidad” y ser “útiles” a la sociedad canaria frente a la “irrelevancia” de los populares, que han optado por un enfrentamiento al Gobierno “intestinal y no racional”.

Además, ha defendido el “sólido” incremento presupuestario para sostener los servicios públicos, más apoyo a los sectores productivos y más inversión.