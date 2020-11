Jonay Torres y el EFAG inauguran en Garachico la novena edición de Cuadernos Escénicos

Jonay Torres y el Espacio de Formación Artística de Garachico (EFAG) inaugurarán la novena edición de Cuadernos Escénicos este jueves, 5 de noviembre. La jornada de apertura del festival de danza contemporánea de Garachico comenzará a las 19.30 horas en la Glorieta de San Francisco, en un espacio acotado y con aforo limitado, dentro del protocolo de medidas de seguridad sanitaria con el fin de hacer frente a la pandemia del coronavirus COVID-19. Las invitaciones para asistir a la inauguración están disponibles desde el miércoles en la Casa de Piedra de la Villa y Puerto.

Los miembros del espacio de formación garachiquense desplegarán los conocimientos aprendidos en danza durante estos meses. De la mano de Patricia Monroy, el alumnado interpretará Sin miedo, una pieza que quiere transmitir la alegría de los jóvenes y pequeños y su disposición a seguir adelante siempre, con esa energía vital que los caracteriza. Por su parte, Jonay Torres escenificará la pieza de danza aérea Mi reflejo. “Muchas veces me he mirado y no he podido verme con claridad. A veces me miro sin compartir el reflejo que otros creen ver reflejar. Otras miro y me pregunto, ¿quién soy en realidad?”, recoge la sinopsis de esta propuesta.

Además de la danza, se podrá contemplar la exposición de imágenes realizadas por Susana García Dorta. La fotógrafa realizó un reportaje durante la edición de 2019 de Cuadernos Escénicos. Una selección de esas fotografías va a poder contemplarse durante la novena edición del festival de danza. Este año, la fotógrafa invitada es Rosa Verde, y, por tanto, su trabajo podrá verse en la próxima edición del festival, en 2021.

Cuadernos Escénicos cumplirá con la normativa vigente por la crisis sanitaria de la COVID-19. Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el festival, el aforo será limitado y habrá control y asignación de asientos. Además, también se realizará un control de identificación al retirar las invitaciones o comprar las entradas. Se tomará la temperatura previo acceso al recinto y se desinfectarán las manos del público y los asientos en cada uno de los cambios de actuación.

Para retirar las invitaciones o comprar las entradas, se debe acudir al punto de información de la Casa de Piedra, en Garachico. Los horarios son los siguientes: jueves 5, de 16.00 a 19.00 horas; viernes 6, de 16.00 a 20.00 horas; sábado 7, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas; y domingo 8, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.