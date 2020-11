La comparecencia de Franquis destapa fricciones en el pacto

No fue una comparecencia tranquila la de Sebastián Franquis, ayer, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias para detallar las partidas que las cuentas autonómicas destinan a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda en 2021. Era de esperar que la oposición fiscalizara el proyecto de ley tras haberlo analizado con lupa. Sin embargo, llamó la atención la fricción en el otro lado. “El pacto de Gobierno nació con vocación de permanencia y usted lo sabe”, transmitió el diputado de ASG Jesús Ramos a Franquis (PSOE). “El acuerdo era que la política de vivienda la gestionarían conjuntamente los dos partidos”, enfatizó. La tensión entre aliados no se limitó a ese momento concreto. Manuel Marrero explicitó el rechazo de Sí Podemos Canarias a los fondos dedicados a la construcción del puerto de Fonsalía, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. Marrero pidió anteponer el medio ambiente a la ocupación del territorio y emplazó al PSOE, que gestiona el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), y ASG, al frente de Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), que resuelvan sus diferencias y actúen “de forma coordinada y complementaria en beneficio de la ciudadanía”.

Franquis atribuyó la discrepancia a un error en la grabación de los datos en el capítulo seis en vez de en el diez, que se corregirá con una enmienda “técnica” para modificar diez millones de euros. El representante de Agrupación Socialista Gomera había mostrado la decepción de su grupo, porque “el reparto de los fondos no responde a lo establecido en el pacto de gobierno”, que fijaba que la vivienda “iba a ser gestionada a partes iguales” entre los dos partidos. “La implementación del Plan de Vivienda es primordial y esa meta no se consigue solo a través del Icavi, sino que requiere de la participación de Visocan. Se está dejando coja la política de vivienda”.

Desde CC-PNC-AHI, Socorro Beato se confesó “perpleja y anonadada” por que quieran “dirimir sus peleas internas” en una sesión del Parlamento. Manuel Domínguez (PP) comentó que hubiera sido mejor que los socios del cuatripartito hubiesen cotejado el presupuesto internamente antes de presentarlo al debate en la sede legislativa.

Las cuentas de las áreas de Franquis alcanzan los 444,6 millones de euros, 80 millones más con respecto a 2020 (22,19%). El consejero resaltó que son las más altas de su departamento desde el año 2010, y gracias a las cuales se va a propiciar “la mayor inversión de la última década en obras públicas, vivienda y movilidad”. Se han elaborado con un triple objetivo: “Dar un importante impulso a la recuperación económica, reorientar la política de vivienda con el desarrollo del nuevo plan y planificar la política de movilidad”.

La dotación de Infraestructura Viaria se incrementa el 40,5%, hasta los 230,9 millones para carreteras y obras públicas en todas las Islas, a fin de desarrollar 62 obras o proyectos. Entre ellas, el cierre del anillo insular de Tenerife (33 millones) y la segunda fase de La Aldea (32,5).

El Ivaci pasa de los 90 millones de euros a los 121,4 millones.

El ente Puertos Canarios dispondrá de 19,6 millones de euros en inversiones.